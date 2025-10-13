alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Le Kef : un chauffeur dambulance et un agent dhôpital derrière un trafic de drogue
08/10/2025 | 08:39
Le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du Kef et porte-parole officiel, Mohamed Amine Ayari, est intervenu, mercredi 8 octobre 2025, sur les ondes de Jawhara FM, pour revenir sur les derniers développements de l’affaire du démantèlement d’un réseau de trafic de drogue au Kef.

Les faits remontent au vendredi 3 octobre 2025, lorsqu'un chauffeur d’ambulance a été arrêté en possession de quantités de drogue dissimulées à bord de l'ambulance qu’il conduisait.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, Mohamed Amine Ayari a expliqué que les brigades chargées de l’enquête ont réussi à identifier et à interpeller d’autres personnes impliquées, dont un agent d’accueil de l’hôpital. Les suspects ont ensuite été présentés devant le procureur de la République.

Selon le porte-parole, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de cinq personnes impliquées dans ce réseau de trafic de drogue.

Concernant les autres suspects, il a précisé qu’ils sont toujours en fuite, refusant de révéler leurs fonctions exactes au sein de l’hôpital.

L’invité de Hatem Ben Amara a également indiqué que la brigade régionale de lutte contre la drogue avait reçu des renseignements selon lesquels un individu s’apprêtait à acheminer une importante quantité de drogue vers le Kef.

« Des investigations ont été menées, ce qui a permis la saisie de l’ambulance transportant près de 300 comprimés initialement identifiés comme comprimés d’ecstasy, ainsi qu’une somme d’argent », a précisé Mohamed Amine Ayari.

Il a ajouté que les personnes arrêtées font face à plusieurs chefs d’accusation, en plus de ceux liés au trafic de drogue, notamment les infractions prévues par les articles 96, 172, 176 et 177 du Code pénal.

Les prévenus encourent des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, a conclu le substitut du procureur.

  

 

H.K

jilani
De nouveaux métiers non encadrés et surveillés
a posté le 08-10-2025 à 10:57
J'ai eu l'occasion de monter avec des ambulanciers, ces gens ne sont pas tout à fait honnêtes comme on le croyait, ils sont souvent impolis, agressifs et brutaux et même impropres, ils actionnent les sirènes sans qu'ils soient obligés, ils traitent les malades avec brutalité. D'autres métiers se sont apparus comme les livreurs qui roulent sur des motos à des vitesses anormales, grillent les feux et prennent les sens interdits. Ces métiers ne sont pas encadrés par leurs employeurs qui ne s'intéressent qu'à la recette et l'argent gagné. Idem pour les conducteurs de minibus privés . Une règlementation doit être établie et qui doit viser à la fois l'employeur et les conducteurs afin de les sensibiliser sur une meilleure discipline et au respect du code de la route.
le financier
seul la peine de mort
a posté le 08-10-2025 à 09:16
Et la saisie de tous les biens familiaux calmera ces sauvages
