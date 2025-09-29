alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Kairouan : une collégienne de quinze ans se jette du deuxième étage après la confiscation de son téléphone
26/09/2025 | 11:22
Kairouan : une collégienne de quinze ans se jette du deuxième étage après la confiscation de son téléphone
Une adolescente âgée de quinze ans s’est jetée, jeudi après-midi 25 septembre 2025, du deuxième étage de son établissement scolaire, le Collège Dar El Jamiâ à Sbikha (gouvernorat du Kairouan), après la saisie de son téléphone portable.

L’information a été relayée le jour même par les radios régionales AlHayet FM et Radio Sabra FM.


Selon les données préliminaires, l’élève était en classe lorsque son enseignante l’a surprise en train de se filmer. Elle lui a confisqué son téléphone, rédigé un rapport sur son comportement et informé le directeur de l’établissement. Ce dernier a décidé de la traduire devant le conseil de discipline, en application d’une circulaire interdisant l’usage des téléphones portables dans les classes.

Peu après, la collégienne s’est jetée du deuxième étage. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires. Son état est jugé stable.

 

 

I.N.

Commentaires
Commentaires (16)
Byllmer Guez
Correction
a posté le 27-09-2025 à 17:21
d'après les images en ligne, le dit collège ne possède qu'un rez de chaussé et un étage, et aucun deuxième étage.
Répondre
*****
Lotf
a posté le 26-09-2025 à 16:20
Que ce passe-t-il avec les écoles. Il y a encore un suicide d'un enfant de 12 ans ?
Répondre
Karim
Plus bête que ce ministère tu meurs
a posté le 26-09-2025 à 14:08
Mais pourquoi interdire les smartphones
C'est leurs génération leurs outils de communication leurs univers
Imaginez vous "les intelligent des année 70 80" si on a interdit la radio ou la télé ou les chaînes satellite...
Répondre
Blu
Stoo
a posté le à 05:32
En classe on y va pour apprendre., pour s'instruire pas pour se filmer avec son portable.
Répondre
Sel Ach
ça se passe en classe
a posté le à 15:56
J'immagine que "en classe" veut dire pendant les cours.

Je n'ai jamais entendu parler de radio ou télé (satellite ou pas) regardés en classe pendant des cours
Répondre
******
Monsieur
a posté le à 15:15
l'utilisation des téléphones portables et autres appareils connectés est interdite à l'école, au collège et, depuis la rentrée 2025, elle est généralisée dans toutes les écoles publiques françaises par le dispositif « Portable en pause ». Les élèves peuvent garder leurs appareils sur eux.
Répondre
elfribo
Plus que ça.
a posté le 26-09-2025 à 13:52
Elle doit avoir des images et des videos compromettantes dans son portable pour vouloir se tuer.
Répondre
Byllmer Guez
nuance
a posté le 26-09-2025 à 12:29
Elle a sautée' et elle ne s'est pas jetée du deuxieme etages.
Si elle s'est jetée elle srait morte.
Ce n'etait pas une tentative de suicide desesperé, mais un geste de colére de protesration et surtout culpabiliser ses accusateurs.
Répondre
SALIM
POURQUOI LES DRAMES ET LES ACTES 'SUICIDAIRES' SE DEROULAIENT SOUVENT DANS CETTE REGION.
a posté le 26-09-2025 à 12:01
Et paradoxalement , la ligue des droits de l'homme (et le FTDES ) a été 'monopolisée' par des 'activistes' de cette region. Et meme les 'activistes' politiques ou de la société civile (ATTAYAR comme exemple, pratiquement tous leurs dirigeants ,les EX et les présents!!!!). AVEC TOUS MES RESPECTS POUR LES HABITANTS ET LES ORIGINAIRES DE CETTE REGION.
Répondre
*****
L'autre facon de se droguer
a posté le 26-09-2025 à 11:51
L'emploi excessif de ces outils peut en effet mener à des troubles du comportement
certains comportements issus de notre quotidien peuvent progressivement, devenir une source de besoin compulsif et irrépressible.
Triste monde
Répondre
B.ha
tiers-monde
a posté le à 13:03
Tiers-monde
Répondre
elfribo
exactement..
a posté le à 14:00
Cette anecdote me rappelle le vieux dicton tunisien:
" inventé par les civilisés, adopté par les arriérés"
"
Répondre
B.ha
Invention
a posté le à 17:04
les civilisés ont tout inventé. les arriérés n'ont rien inventé. S'il n'y avais pas leur technologie. tu serai sur un dos de chameau
Répondre
Agatacriztiz
Les parents sont les seuls responsables
a posté le 26-09-2025 à 11:47
Les smartphones agissent sur les jeunes générations de la même façon qu'agissent les stupéfiants. L'accoutumance devient telle qu'il n'est plus possible, pour la plupart d'entre eux de s'en passer.
Des cures de "désintoxication" seront sans doute bientôt nécessaires, voire même obligatoires pour essayer de sauver les plus "accros" d'entre eux.
On commence par éduquer les parents passifs et notoirement idiots qui laissent des "veritables poisons toxiques du cerveau" entre les mains de leurs progénitures décérébrées rien que pour avoir la paix, en disant oui à tout leurs caprices.
Dans le cas de cette jeune fille et à titre d'exemple, l'enfant étant mineure, les parents responsables devraient être immédiatement jetés en prison.
Répondre
Karim
@gatacriztiz
a posté le à 14:15
Un couteau peut tuer, mutilé, faire des dégâts, aussi
Il est essentiel dans la cuisine, sur la table des repas à tout artisans et a tous les bricoleurs
Faut-il interdire les couteaux
Répondre
B.ha
Illitreé
a posté le à 13:18
Je vous donne l'occasion de faire travailler votre cerveau qui apparement et toujours en hibernation. Pourquoi a-t-on créé l'application haut-parleur
Répondre
