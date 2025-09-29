60% de la superficie de Kerkennah est manacée de disparition !

L'ingénieur en halieutique et en environnement, Hamdi Hached, a indiqué, ce vendredi 26 septembre 2025, que 60% de la superficie de l’île de Kerkennah est menacée de disparition.

Invité de l’émission Sbeh Eness, diffusée sur les ondes de Mosaïque FM, M. Hached a expliqué que cette menace est due aux changements climatiques, et plus précisément à la montée du niveau de la mer.

Hamdi Hached s’est référé à la fonte de 55 milliards de tonnes de glace au Groenland, contre 40 milliards de tonnes initialement prévus. Il a également précisé que ce phénomène est lié à la hausse des températures. « Cela entraînera la montée progressive du niveau de la mer dans les régions basses », a poursuivi l’invité de Jihène Miled.

Hamdi Hached a ensuite indiqué que l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) avait élaboré deux scénarios : un optimiste et un pessimiste. « En Tunisie, l’Apal a affirmé que d’ici 2050, nous allons perdre une superficie de 250 km², soit l’équivalent de la superficie de la capitale », a révélé M. Hached. Il a également affirmé que d’ici 2100, la Tunisie perdra 1.000 km².

Hamdi Hached a ajouté que, selon des études, le niveau de la mer augmentera d’un mètre d’ici 75 ans.

« Les côtes concernées sont les plages du sud de Bizerte, celles de Kalâat El Andalous jusqu’à la banlieue nord de Tunis, en passant par Gammarth et Raoued », a précisé Hamdi Hached, tout en indiquant que plusieurs autres côtes sont également menacées, notamment dans la banlieue sud de la capitale, à Sfax et à Djerba (en particulier l’aéroport de Djerba).

« Ici, il faut évoquer le point rouge de ces études : l’archipel de Kerkennah. Le scénario optimiste prévoit la disparition de 30% de sa superficie, tandis que le scénario pessimiste évoque une perte de 60% ! », a déploré M. Hached, soulignant que les habitants de l’île constatent déjà ce phénomène au quotidien.

Hamdi Hached a conclu son intervention en proposant des solutions face à ce phénomène, à l’image de celles adoptées par les Pays-Bas ou Singapour, ainsi que le suivi des recommandations scientifiques et l’élaboration de plans stratégiques.

H.K