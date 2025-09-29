alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:37
BN TV
60% de la superficie de Kerkennah est manacée de disparition !
26/09/2025 | 11:12
2 min
3 Commentaire(s)
60% de la superficie de Kerkennah est manacée de disparition !
Lecture Zen

 

L'ingénieur en halieutique et en environnement, Hamdi Hached, a indiqué, ce vendredi 26 septembre 2025, que 60% de la superficie de l’île de Kerkennah est menacée de disparition.

Invité de l’émission Sbeh Eness, diffusée sur les ondes de Mosaïque FM, M. Hached a expliqué que cette menace est due aux changements climatiques, et plus précisément à la montée du niveau de la mer.

Hamdi Hached s’est référé à la fonte de 55 milliards de tonnes de glace au Groenland, contre 40 milliards de tonnes initialement prévus. Il a également précisé que ce phénomène est lié à la hausse des températures. « Cela entraînera la montée progressive du niveau de la mer dans les régions basses », a poursuivi l’invité de Jihène Miled.

 

Hamdi Hached a ensuite indiqué que l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) avait élaboré deux scénarios : un optimiste et un pessimiste. « En Tunisie, l’Apal a affirmé que d’ici 2050, nous allons perdre une superficie de 250 km², soit l’équivalent de la superficie de la capitale », a révélé M. Hached. Il a également affirmé que d’ici 2100, la Tunisie perdra 1.000 km².

Hamdi Hached a ajouté que, selon des études, le niveau de la mer augmentera d’un mètre d’ici 75 ans.

« Les côtes concernées sont les plages du sud de Bizerte, celles de Kalâat El Andalous jusqu’à la banlieue nord de Tunis, en passant par Gammarth et Raoued », a précisé Hamdi Hached, tout en indiquant que plusieurs autres côtes sont également menacées, notamment dans la banlieue sud de la capitale, à Sfax et à Djerba (en particulier l’aéroport de Djerba).

« Ici, il faut évoquer le point rouge de ces études : l’archipel de Kerkennah. Le scénario optimiste prévoit la disparition de 30% de sa superficie, tandis que le scénario pessimiste évoque une perte de 60% ! », a déploré M. Hached, soulignant que les habitants de l’île constatent déjà ce phénomène au quotidien.

 

Hamdi Hached a conclu son intervention en proposant des solutions face à ce phénomène, à l’image de celles adoptées par les Pays-Bas ou Singapour, ainsi que le suivi des recommandations scientifiques et l’élaboration de plans stratégiques.

 

 

 

 

 

 

H.K

A lire également
Kerkennah au cur d'un projet de protection du littoral soutenu par MedFund
26/09/2025 | 11:12
2 min
3 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
27/09/2025
22
Chômage attendu pour les agents de fourrière du Lac 2
Chômage attendu pour les agents de fourrière du Lac 2
27/09/2025
30
Nouvelle Renault Clio 6 : design affirmé et motorisation hybride de pointe
Nouvelle Renault Clio 6 : design affirmé et motorisation hybride de pointe
26/09/2025
0
Ahmed Laâmiri démonte les chiffres de Lotfi Riahi sur la viande ovine
Ahmed Laâmiri démonte les chiffres de Lotfi Riahi sur la viande ovine
26/09/2025
2
Commentaires
Commentaires (3)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Judili58
QUE DE TEMPS PERDU
a posté le 26-09-2025 à 13:10
En 1978 Un plan de protection du littoral des îles de kerkennah a été élaboré et devait être exécuté par notre armée du temps où feu Mohamed jomaa kerkenien d'origine était ministre et son grand ami feu Abdallah Farhat ministre de La Défense. Malheureusement ce plan a été abandonné après le départ de ces deux hommes du gouvernement en 1979.
Répondre
Fatma
Merveilleuse île
a posté le 26-09-2025 à 12:44
Il faudrait que l'île retrouve sa dignité .Je n'en dis pas plus .
Répondre
Byllmer Guez
Police ! arretez ce francais !
a posté le 26-09-2025 à 12:19
On connaît son nom, on sait qu'il est né en France, alors il faut arreter ce criminel de Changement ben Climatique et le condamner avant qu'il attaque d'autres pays comme le Canada ou les '?tats-Unis.
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
26/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
26/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
26/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
26/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
26/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
26/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis