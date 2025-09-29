À Ettadhamen, un fils tue sa mère après une dispute autour de la drogue

Un drame familial d’une rare violence a secoué la cité Ettadhamen, dans le gouvernorat de l’Ariana, dans la soirée du jeudi 25 septembre 2025. Une femme a été assassinée par son propre fils, à la suite d’une dispute liée à sa demande d’argent pour acheter de la drogue, a rapporté la journaliste Mona Bouazizi sur Jawhara FM.

Selon ses précisions, l’homme, âgé d’une trentaine d’années, a d’abord frappé sa mère avec un morceau de brique, avant de lui asséner plusieurs coups de couteau au corps et au cou, lui ôtant la vie sur-le-champ. Après son crime, il aurait consommé de l’alcool à côté du cadavre, puis quitté les lieux, laissant sa mère gisant dans une mare de sang.

La même source rappelle que ce jeune homme, connu dans le quartier pour sa toxicomanie, avait déjà agressé sa mère à plusieurs reprises, parfois même en pleine rue. Les voisins l’avaient encouragée à déposer plainte, mais elle avait toujours refusé. Le meurtrier a finalement été capturé par les forces de l’ordre.

M.B.Z