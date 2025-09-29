Prière à lécole, la polémique anachronique

La Tunisie suffoque sous l’inflation, les tensions politiques et une économie essoufflée. Pourtant, depuis 48 heures, l’espace public s’écharpe sur une vieille querelle : faut-il prier dans les établissements scolaires ? L’affaire partie d’un lycée de Hammamet réveille un clivage ancien, exactement au moment où le pays a besoin de lucidité. Neutralité de l’école, liberté de culte, instrumentalisation politique et vide éducatif : si l’on veut vraiment protéger nos enfants, il faudra cesser de rejouer le même film.
Tout est parti du lycée Mohamed-Boudhina, à Hammamet. Une quarantaine d’élèves décident d’accomplir la prière sur le terrain de basket devant plus d’une centaine de leurs camarades médusés. La directrice tente de les en dissuader. Réplique d’un adolescent, devenue slogan viral : « on ne peut pas obéir à une créature et désobéir au Créateur. Cette terre appartient à Dieu et ne vous appartient pas ». La vidéo circule, les commentaires déferlent, chacun trouve, comme toujours, de quoi confirmer sa certitude intime. Chacun y voit la preuve de ce qu’il redoute : régression religieuse pour les uns, atteinte à la liberté de culte pour les autres.
On connaît la mécanique : une phrase-totem qui nie la médiation de l’institution, un espace scolaire détourné de son usage, des images montées en épingle, et très vite l’injonction à choisir un camp. C’est ainsi que l’on fabrique de la polémique et que l’on oublie l’essentiel : la mission de l’école.
Un film déjà vu
Pour le célèbre blogueur Mehrez Belhassen, la séquence a un goût de déjà-vu. Il rappelle les sit-in de 2011, lorsque les cours de justice et les places publiques s’étaient transformés en scènes de piété ostentatoire. « Nous avons déjà vu ce mauvais film, écrit-il, celui où la prière devient spectacle et instrument de défi. »
Son ironie claque comme une gifle : « Pendant que les enfants de Singapour ou de Norvège apprennent l’intelligence artificielle, nous débattons pour savoir si l’on peut prier sur un terrain de basket sans panneaux. » L’anachronisme est double : une Tunisie engluée dans ses polémiques, quand le monde avance.
Une diversion commode
Le timing n’échappe à personne. Inflation galopante, prisonniers politiques, tensions sociales : le pays traverse une crise profonde. Relancer un débat identitaire permet de déplacer le centre de gravité et de rallumer les vieilles braises. La question religieuse divise vite, mobilise longtemps et occupe l’espace public. Pendant que les citoyens s’écharpent sur la neutralité des terrains de sport, les vrais dossiers – pouvoir d’achat, chômage, libertés – restent dans l’ombre.
Face aux invectives et la polémique, certains rappellent les règles. Le juge Omar Weslati, membre du Conseil de la presse, cite la Constitution de 2022 : la liberté de croyance est garantie, mais l’État peut en encadrer l’expression pour préserver l’ordre public et le bon fonctionnement des services publics. « L’école est un espace de savoir, pas de culte », écrit-il.
Aucune obligation donc pour l’administration d’aménager des salles de prière ou d’interrompre les cours. La neutralité n’est pas une hostilité : c’est un principe de protection de tous.
Le vide éducatif comme incubateur
Le directeur de la communication de l’UGTT, Ghassen Ksibi, a livré un témoignage personnel qui éclaire d’une lumière inquiétante l’incident de Hammamet. Il se souvient des dernières années du régime Ben Ali, lorsqu’il assistait à des rencontres sportives au stade de Radès : il y avait déjà, raconte-t-il, des groupes de jeunes qui priaient en commun sur la pelouse arrière et scandaient des slogans à tonalité religieuse, allant jusqu’à évoquer Ben Laden. Sur le moment, il avait cru à de simples bravades mais pressentait, dit-il aujourd’hui, un phénomène organisé. Les années suivantes lui ont donné raison : avant la révolution, des jeunes Tunisiens sont partis combattre en Irak aux côtés d’Al-Qaïda, puis d’autres, après 2011, ont pris le chemin de la Syrie, entraînant leurs familles dans une douleur sans fin.
Fort de cette expérience, M. Ksibi refuse de considérer la prière collective du lycée de Hammamet comme un geste « innocent ou spontané ». Il y voit au minimum une tentative de « démangeaison identitaire », au pire un retour aux vieilles méthodes d’instrumentalisation religieuse. « La religion appartient aux mosquées et la foi au cœur, pas aux écoles ni aux stades », insiste-t-il, tout en précisant qu’il s’oppose à toute sanction contre les élèves. Il plaide pour un dialogue pédagogique : expliquer que l’école est faite pour l’étude, la culture, les clubs de cinéma ou d’art, et non pour servir de tremplin à ceux qui veulent, sous couvert de piété, recruter et manipuler la jeunesse.
Depuis Genève, le journaliste Mongi Khadraoui élargit l’analyse : une génération « vidée de pensée critique, livrée à des institutions incapables de nourrir la curiosité », cherche des réponses simples à des questions complexes. La prière devient alors un acte identitaire plus qu’un élan mystique. « Ce n’est pas la prière qui pose problème, mais le vide éducatif qui la transforme en étendard », résume-t-il.
Dans ce diagnostic, la religion n’est pas l’ennemi mais le symptôme : une jeunesse en quête de sens dans un système scolaire qui n’offre ni horizon ni culture du débat.
Les partisans de la prière : mobilisation et indignation
Face aux rappels au droit et aux appels à la neutralité, les défenseurs de la prière se sont organisés avec une rapidité révélatrice. En quelques heures, un véritable front virtuel s’est constitué, mêlant anciens responsables politiques, figures médiatiques et militants connectés.
Ridha Jaouadi, ancien député connu pour ses positions islamistes radicales, a ouvert le bal. Dans un message largement partagé, il interpelle directement les imams et les appelle à consacrer leur prêche du vendredi (aujourd’hui) à la défense du « droit des élèves à prier dans les établissements scolaires ». L’incident de Hammamet devient, sous sa plume, bien plus qu’un fait divers : une « bataille de civilisation » qui exigerait une mobilisation collective. Le vocabulaire est celui de la résistance : devoir de la communauté, défense de la foi, menace contre l’islam. La cour d’un lycée se transforme en symbole national.
Depuis Washington, Radwan Masmoudi, lobbyiste islamiste bien connu de la diaspora, a enfoncé le clou. Trois publications en moins de 24 heures, chacune plus indignée que la précédente, accusent les laïcs de « haine » et d’« ignorance des enseignements de notre religion ». Il s’indigne d’un message implicite : « Si vous voulez prier, rentrez chez vous et abandonnez l’école. » En s’appuyant sur une audience internationale, M. Masmoudi transforme l’affaire tunisienne en un dossier de droits religieux universels, jouant sur la fibre identitaire d’une diaspora soucieuse de défendre ses symboles.
Harvard et ChatGPT au secours de l’islam
L’avocate Ines Harrath, réputée pour sa proximité avec les milieux islamistes radicaux, a choisi une arme inattendue : la technologie. Plutôt que d’argumenter, elle a simplement interrogé une intelligence artificielle. La réponse – rédigée en arabe classique – affirme qu’il est « religieusement interdit de retarder la prière » et que les établissements doivent faciliter son accomplissement. Me Harrath a publié ce texte sans ajouter un mot, comme si la machine avait parlé au nom du ciel. À l’heure où l’intelligence artificielle est mobilisée pour concevoir des vaccins, explorer l’espace et faire évoluer les sociétés, la voir convoquée pour délivrer une fatwa numérique illustre une modernité paradoxale : la technologie la plus avancée du siècle mise au service d’un rituel millénaire.
Enfin, l’étudiant tunisien Achref Aouadi, ancien président d’I Watch et aujourd’hui en master à Harvard, a choisi la comparaison internationale. Il raconte que l’université américaine, dans un pays non musulman, offre aux étudiants musulmans des salles de prière permanentes, des espaces pour les prières du vendredi, des tarawih pendant le Ramadan et même des prières de l’aube animées par des professeurs. Il cite aussi l’exemple de la Malaisie et de l’Indonésie, où l’on trouve des oratoires dans les gares, les campus et les centres commerciaux. « Si l’Amérique non musulmane le fait, pourquoi pas la Tunisie ? », demande-t-il, dénonçant au passage une « laïcité française » figée dans ses réflexes d’État policier et incapable, selon lui, de comprendre la simplicité d’un geste de foi.
Derrière la diversité de leurs approches – sermon mobilisateur, indignation internationale, ironie technologique ou comparaison prestigieuse – un même message se dessine : refuser la prière à l’école serait une trahison de l’identité tunisienne. Les quatre figures jouent chacune une partition complémentaire : Jaouadi pour la ferveur religieuse, Masmoudi pour la mobilisation diasporique, Harrath pour l’argument d’autorité technologique et Aouadi pour l’exemple occidental qui embarrasse les laïcs. Ensemble, ils fabriquent un récit puissant : celui d’une jeunesse pieuse entravée par une élite coupée du peuple, et d’un État théoriquement musulman qui, paradoxe suprême, serait plus restrictif qu’une université américaine.
L’Histoire récente nourrit la méfiance
L’argument Harvard a de quoi séduire, mais il omet une donnée essentielle : Hammamet n’est pas Harvard. L’université américaine accueille des adultes libres d’organiser leur temps et leurs activités. Un lycée, lui, est un service public obligatoire qui doit garantir l’égalité d’accès aux cours et la continuité pédagogique. Là où Harvard aménage des oratoires pour fluidifier la vie d’une minorité, un établissement tunisien risquerait, s’il cédait sur ce point, de voir un moment d’enseignement se transformer en tribune religieuse, au détriment de l’apprentissage.
Cette différence de contexte n’est pas qu’un détail administratif. Elle renvoie à une expérience tunisienne lourde de précédents. La prière, en soi, est un acte ordinaire et pacifique. Mais l’histoire récente du pays a montré comment certains mouvements islamistes savent l’utiliser comme point d’entrée. On commence par la prière collective, puis viennent les prêches improvisés, les réunions de groupe, la distribution de tracts, l’organisation de mobilisations politiques. Dans les années 1980 déjà, puis après 2011, ce schéma a été observé dans plusieurs établissements scolaires et universitaires. Il a mené, pour une frange de ces jeunes pieux innocents, de l’activisme religieux à la radicalisation, jusqu’aux filières djihadistes qui ont fait de la Tunisie, un temps, l’un des plus gros pourvoyeurs de combattants vers la Syrie et l’Irak.
Ce rappel n’a rien d’une exagération. Il explique la méfiance diffuse qui habite une partie de la société et de l’État. Beaucoup de Tunisiens n’ont pas oublié ces épisodes où une pratique apparemment anodine – une simple prière de groupe dans une cour de récréation – s’est transformée, à force de concessions, en tremplin vers une instrumentalisation politique puis vers la violence. Cette mémoire collective, encore vive, pèse aujourd’hui sur la réaction des autorités comme sur celle des parents, et éclaire la vigilance de ceux qui refusent de voir l’école redevenir la porte d’entrée d’un scénario déjà vécu.
Une neutralité protectrice
Ce débat, en apparence théologique, est d’abord organisationnel. La neutralité scolaire n’est pas une guerre contre la foi, mais une protection pour tous : elle évite que la conviction du plus nombreux s’impose aux autres et que la religion devienne instrument de pression. Elle garantit à l’élève pieux le droit de croire, à l’élève indifférent celui d’apprendre, et à l’enseignant celui d’enseigner sans craindre l’injonction rituelle.
Reste une évidence : ce débat, déjà tranché mille fois, revient comme un boomerang au moment où la Tunisie a besoin d’air.
Pendant que d’autres pays discutent d’intelligence artificielle, de conquête spatiale ou de transition énergétique, nous continuons de nous écharper sur l’emplacement d’un tapis de prière. La question mérite une réponse juridique claire, pas un éternel bras de fer identitaire.
La neutralité de l’école n’est pas un luxe, c’est la condition même d’un espace commun où chacun, croyant ou non, peut apprendre sans se sentir assiégé. Le rappeler n’est pas cliver, c’est simplement refuser de rejouer un mauvais film.
Maya Bouallégui
Cet écart entre la croyance intime et le rituel public fait des pays arabisés et islamisés les plus profondément hypocrites de la Terre.
Ya rab justement dépasse nous des débiles*** sur ce petit paradis qui est la Tunisie
Maintenir un environnement d'apprentissage : Les établissements doivent éviter les distractions pour les élèves et maintenir un cadre d'étude. Tout simplement
On ne doit pas oublier que grâce a la vigilance de la douane Tunisienne on a découvert au port de Rades des tonnes de drogue en comprimés . Plus de 13 millions essentiellement ecstasy , tramal.,destinée a être distribuer aux collégiens et lycéens dans nos collèges et lycées . 03 jours plus tard la douane Tunisienne a déjoué une autre opération de contrebande de 10 millions de comprimés de stupéfiants destinés également aux lycéens et collégiens. En une semaine deux opérations de distribution de stupéfiants sur le territoire tunisien ont échouées. Les commanditaires , leur complices et parrains de destruction de nos jeunes ont échoué et leur plan a été déjouer il faut alors chercher un autre outil pour réaliser leur objectif. Ils n'ont pas tarder a trouver la solution : Il faut changer de tactique et stratégie , il faut investir dans la religion et du coup la polémique de la prière dans les endroits publics a surgit comme en 2011 .Ils n'ont pas tardé a exploiter les naïfs, les fanatiques et les extrémistes pour semer la zizanie dans l'esprit de nos jeunes pour les exploiter après dans le terrorisme et la prostitution et detruire notre chère pays
Voudrait on le retour au pouvoir de la peste islamiste ?
Nous ne sommes pas en guerre comme tu l'affirmais.
Notre identité est tunisienne et non pas musulmane uniquement.
Quel est le rapport avec le criminel Chitanyahou ?
L'école publique ou privée n'est pas un lieu de prière.
Réfléchis un peu et ne sois pas naïf ! Qui sont-ils derrière ces ados manipulés ?
Enfin, ce n'est pas en faisant la prière qu'on ferait développer le pays.
La religion doit être privée et personnelle.
Arme des faibles
Laissez-les prier dans la cour d'école, une fois que personne ne les regarde ou qu'il pleut, ils vont faire autre chose.
La seule fois où j'ai été à la mosquée par curiosité, où j'ai prié à mes 12 ans, on m'a volé mes chaussures et je suis rentré en marchant dans la boue, pieds nus.
A la plage dans l'eau ils font leurs prières. Du m'as-tu vu.
Ils sont innovateurs sur toutes les conneries qui existent sur terre.
Machallah
On vivait tranquille depuis des décennies, c'est venu comme un cheveux dans la soupe toutes ces polémiques etttttttt ces lifes. Waw ils sont tous des connaisseurs et des connaisseuses en droit, en politiques, en éducation, en islam....... machallah machallah et ca gueule et ça s'insulte ... blablabla blablabla
La plupart des ignorants infinis.
Des vidéos avec des adolescents qui pleurernt qui veulent la prière.
Tahhhhh alihom elwahy.
Non mais ces tunisiens sont devenus folkloriques.
Et voila les resultats. un communiqué (encore ouvert!!!) de 14 avocats soutenant un slogan « on ne peut pas obéir à une créature et désobéir au Créateur. Cette terre appartient à Dieu et ne vous appartient pas » qui nous rappelle les slogans de ANSAR ECHARIA en 2011-2012.On dirait que ce lycéen vient de lire un livre d'AL KHAWAREJ ou d'IBN TAYMIA.Mais ce slogan ne ressemble t il aux slogans scandés lors de l'assemblée générale du 13/09/ .............DAWLET EL BOULIS WFAT!!!! (les deux contestent les autorités de l'état).Et le plus etrange est que ce dernier slogan a été justifié par NABDH AL JALSA AL AAMME. Et qu'on ne peut pas dénoncer NABDH AL JALSA AL AAMME On doit l'écouter !!!!
Et entretemps la ligue TRIFIENNE nous parle DE SEQUESTRATION DES MEMBRES DE LA SECTION DE GAFSA , bien que je l'ai conseillé d'arreter de regarder les films d'HORREUR et les series POLICIERES !!!!. Donc interdiction de prière aux lycées et "sequestration' à l'université!!!!!!!!
La laïcité est un moyen de garantir la liberté de croire ou de ne pas croire, et de protéger les élèves contre toute forme de pression ou d'endoctrinement
Ou est le ministre de l'éducation ? Pourquoi font ils l'autriche ?
On aimerait bien faire un arrêt définitif sur ces polémiques. SVP
les tunisiens sont devenus waw. Ils adorent les polémiques.
C'est fatiguant zid elmaa zid edkik.
" la neutralite de l ecole".
La constitution stipule que
l Islam est la religion du peuple tunisien, tout en garantissant la liberte de conscience. L ecole tunisienne n est donc pas, et ne doit pas etre neutre comme le souhaitent les Tunisies affilies de la laicite francaise. L ecole enseigne les perceptes et traditions islamiques en tant que foi du peuple tunisien, et non une comme religion parmi les autres religions. Lorsque l ecole refuse un local au eleves pratiquants, pour faire la priere tout en enseignant au eleves
l obligation de l Islam quant a l priere, c est faire preuve d incoherence et cree un debat inutile qui fait la joie de la minorite qui reve de voir le peuple tunisien deislamise, et qui
n arrive pas a se resigner a accepter que le peuple tunisien se veut etre musulman. Il evident que partout et a l ecole aussi, il doit avoir des espaces pour faire la priere, mediter ou chercher sa propre spiritualite,i
independament de
l appartenance religieuse. Alors que des ecoles dans des pays laiques et secularises, offrent des espaces pour faire la priere pour tous, certains cercles mimitistes et suivistes en Tunisie, veulent imposer un modele societal francais qui s oppose a l histoire, au traditions et a la volonte du peuple Tunisien, qui nous rappelle les combats de Don Quichotte, mais qui aussi detourne l attention des vrais problenes de la Tunisie......
La stratégie des islamistes pour reconquérir le pouvoir n'a pas changé.
On manipule les ados, sous prétexte de craindre Allah, .. on leur demande de faire voiler leurs s'?urs et leur mère, si elles ne sont pas....
On leur dit de venir à la mosquée pour la prière afin de les faire subir un lavage de cerveau... Et les faire rentrer, par la suite, dans le moule islamiste.
2-ABDELFATTAH MOUROU n'a t il pas dit (à WAJDI GHNIM (circoncision des filles)) qu'il ne faut pas compter sur la génération actuelle ,mais sur leurs fils et petits fils!!!!
3-La branche des IKHWAN en Tunisie ,n'est elle pas née dans les années 70 dans les lycées. Et ces lycéens sont devenus les étudiants des années 80. Et ces étudiants sont devenus les politiciens des années 90 et 2000.Et ces politiciens sont devenus les députés et ministres des années 2010 et meme des membres de l'Ordre des avocats!!!!!.
à l'cole comment faire pour aller prier : interrompre le cour pour chacuns ou pour tous et combien va durer cette prière ? ca va devenir un pretexte pour sortir du cour meme pour ceux qui ne font pas la prière
est ce que Ennahdha est revenue
Une avocate de Hizb Ettahrir : « Ils veulent propager la débauche » (TEXTO DU SITE Réalités on line Par W.J 07-03-2018)
'L'intervention d'une avocate de Hizb Ettahrir dans une émission diffusée sur Zitouna Tv, prénommée HANEN KHEMIRI a secoué la toile. L'avocate controversée s'en est prise à la Constitution tunisienne et aux membres de la commission des libertés Individuelles et de l'égalité, et en particulier à sa présidente Bochra Bel Haj Hmida, qu'elle a traitée de « malade » et d' «ignorante» .
N°3:
Hizb Ettahrir : la décision de suspension est illégale ! B.N 06/06/2017 | 22:35
'Le membre du bureau médiatique de Hizb Ettahrir, IMEDEDDINE HADDOUK a estimé, mardi 6 juin 2017, que la décision de suspendre les activités de son parti pendant un mois est illégale'.
N°4 :
'Hizb ut'Tahrir compte porter plainte contre le PDL ( Mosaique F.M 2022/01/09 12:00)
L'avocat et membre du parti de la Libération (Hizb ut'Tahrir, islamiste), FATHI MUSTAPHA KHMIRI, a déclaré à Mosaïque FM, ce dimanche 9 janvier 2022, que son parti va porter plainte contre le parti destourien libre (PDL) et ce, pour avoir incité à l'entrave de l'activité du parti.'
BREF L'OPPOSITION AU REGIME TENTE UNE RENTREE EN FORCE EN 'UN SEUL BLOC' OPPORTUNISTE FORMé CONTRE NATURE (on dirait ZAWAJ MOTAA) EN SUIVANT L'EXEMPLE DE L'ONAT QU'ELLE COMPTE GENERALISER A LA LIGUE, au SNJT ,à L'UGTT .
C'est t comme 2022 et debut 2023.Mais vous connaissez la suite en fevrier 2023.
ça a marché en France, par un travail de philosophes et ideologues, mais jamais nos penseurs Tunisiens n'ont inventé ni theorisés cet atheisme, c'est lui le corps etranger qu'il faut exclure, pas l'islam, cette histoire me rappel les debats des colons après la revolte de thala, infantilisant l'acte des Tunisiens avec un air paternaliste. Pour ces colons l'education doit être dissociée de l'islam car ils en avaient peur, sauf qu'aujourd'hui l'islam c'est notre identité avons nous peur de nous memes ?
Laissez ceux qui veulent prier le faire !
Pourquoi s'afficher
C juste du...m'as tu vu
C tt
Faut-il croire que la Tunisie de nos parents et grands-parents - celle qui a bâti l'école publique, l'égalité entre les sexes, les réformes sociales pionnières - n'était qu'un pays de « renégats » ?
Faut-il croire que la jeunesse d'aujourd'hui serait soudain « plus musulmane » que ceux qui ont prié, jeûné, travaillé et transmis leur foi sans jamais transformer l'école en champ de bataille ?
Non. Ce discours n'est pas religieux, il est idéologique. Ce n'est pas une quête de foi, c'est une arme de pouvoir.
La Tunisie n'a pas besoin d'une nouvelle police de la piété. Elle a besoin d'éducation, de savoir, de progrès.
Si nous cédons au prosélytisme, ce n'est pas seulement l'école qui sera perdue, c'est l'idée même d'une Tunisie libre, moderne et ouverte.
Ensuite, le mouvement à commencé à s'accroître, une demandé d'une salle de prière à été exprimée alors que le lycée compact près de 3000 élèves et le surveillant en charge des emplois du temps s'ingéniait à accommoder toutes les classes. C'était un défi quotidien.
Juste aprés cet épisode, il y avait la bataille du hijab au niveau du collège. Un enseignant islamiste exigeait que les fille soit voilée en assistant à son cours, ses collègues de français leur faisaient enlever le voile avant d'entrer en classe. Une bataille quotidienne. Le conseil de discipline dont j'étais membre élu fut saisi. Une décision fut prise consistant en l'application stricte du réglement intérieur au sujet du code vestimentaire à savoir le tablier. C'est malheureusement du déjà vu. On n'est pas sorti de l'auberge. Pour être plus édifié lisez Carnet d'Ecoles de Miled Hassini.
Une foi ostentatoire n'est pas une preuve de grande spiritualité bien au contraire. Et pour qui connaît cette belle ville qu'est Hammamet et ses habitants, on n'y voit pas beaucoup d'intégristes religieux.
Le danger pour une jeunesse facilement manipulable est de tomber dans la violence comme l'ont fait des milliers de jeunes tunisiens en partant combattre aux côtés de Daesch en Syrie croyant defendre la "vraie" religion.
Concernant la religion
Nous continuons à creuser alors que nous sommes au plus mal....
Ces wahabites qui se disent salafistes sont en réalité un mouvement plutôt politique qui agit faussement, par usurpation, au nom de l'Islam et non un mouvement religieux. Et ce sont les fabricants et producteurs de terrorisme et autres vicissitudes. Leur leader ibn abdelWahhab a carrément ajouté, aux cinq principes de l'Islam, un sixième principe : celui du suivi aveugle de sa fausse et tendancieuse doctrine infondée sous peine de se voir déchoir du statut de croyance en la foi Islamique. C'est intentionnel pour exécuter et liquider les opposants de son gouverneur et chef de tribu (terroriste et sanguinaire) par ce prétexte.
L'internet est super inondé de leurs propos à tel point qu'il est quasi impossible de trouver des propos émanant de l'Islam réel. C'est pourquoi, l'intelligence artificielle a sorti, en réponse à la requête d'Ines Harrath, que la prière ne doit pas être retardée. En réalité, il s'agit d'une erreur gravissime et contraire à l'essence même de l'Islam qui facilite tout. Il y a une unanimité des écoles jurisprudentielles que les plages des horaires des prières sont larges et qu'on peut retarder une prière à la fin de sa plage horaire permise sans commettre le moindre péché. C'est pourquoi les érudits zeitouniens ont recommandé ce qu'on appelle le deuxième Dhohr et la deuxième prière du vendredi pour s'adapter aux contraintes de la vie moderne sans commettre de péchés. Ces wahabites usurpateurs de l'Islam combattent des deuxièmes prières par extrémisme et fanatisme et sans aucune base scientifique objectivement recevable et c'est pourquoi l'intelligence artificielle se trompe, faute d'apprentissage de plusieurs parties et faute d'esprit critique.
C'est un révélateur politique et idéologique et même géopolitique avec un timing qui n'est pas neutre.
Pour les uns, c'est la preuve d'une régression religieuse inquiétante.
Pour les autres, c'est une atteinte à la liberté de culte.
D'ailleurs cela se vérifie ici même les uns une régression les autres une atteinte à la liberté de culte
Mais la vraie question est ailleurs. .... Une école prise en otage
Ce n'est pas la prière qui pose problème.
C'est le vide éducatif et politique qui la transforme en drapeau, c'est dit dans l'article.
Une génération dés'?uvrée devient une proie facile pour les manipulateurs de tout bord.
Des écoles délabrées, des classes surchargées, des enseignants absents, des programmes dépassés, des parents invisibles.
Tout cela n'est pas un accident. C'est voulu.
Plonger un pays dans l'ignorance, c'est le meilleur moyen de le contrôler.
Ce naufrage éducatif n'est pas seulement idéologique, il est aussi géopolitique.
Une Tunisie instruite et critique dérange, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Refaits la phrase stp
Donc ne venez pas nous inventer des vies.
Pour l'anecdote pour mon fiston avait réussi un concours dans une école privée juive en bas des champs-'?lysées.
Il n'avait jamais voulu y aller. Tous les matins Salem shalom non (très religieux)
Mars à travers les tunnels quantiques découverts par un physicien rouwandais...
Cordialement
Les excuses,
Ceux qui fument, et se draguent on leurs dit rien. Mais ceux qui pratiquent leur religion on leurs ne permet pas.
Ils y a même qui disent pourquoi ils ne fournissent des salles de prières, ex....
Voilà....
Malheureusement, je suis entourée de nahdhouis (voisins), j'ai les réflexions en direct.
On est à des siècles de lumières