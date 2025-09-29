alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Le kilo de viande de mouton fixé à 40 dinars par décision présidentielle, selon Lotfi Riahi
Le président de l’Organisation tunisienne pour l’information du consommateur (Otic), Lotfi Riahi, est intervenu, vendredi 26 septembre 2025, sur les ondes de Jawhara FM pour évoquer une décision présidentielle de réduction des prix des viandes rouges.

« C’est une décision souveraine présidentielle qui tend à rendre la viande rouge tunisienne accessible aux Tunisiens », a affirmé l’invité de l’émission Sbeh El Ward. Il a précisé que le prix du kilo de mouton tunisien est passé de 65 dinars à 40 dinars, soit une réduction de 25 dinars par kilo.

M. Riahi a rappelé qu’il avait déjà indiqué, au micro de Hatem Ben Amara, que le coût de revient du kilo de viande de mouton est de 13 dinars pour l’animal vivant et de 26 dinars après abattage. 

« Ainsi, l’agriculteur, l’intermédiaire, le grossiste et le détaillant se partagaient une marge bénéficiaire de 39 dinars ! », a déploré le président de l’Otic. 

Il a également souligné que, depuis l’année dernière, la marge bénéficiaire des intervenants dans le secteur dépassait les 25 dinars.

« Certainement, cette décision sera généralisée sur tout le territoire national », a poursuivi M. Riahi, tout en affirmant que la viande de bœuf tunisienne est vendue à 32 dinars et celle de mouton à 40 dinars. 

« C’est une décision souveraine et elle sera appliquée dans tous les points de vente. Je ne pense pas qu’une décision présidentielle s’applique uniquement aux points de vente de la société Ellouhoum », a conclu Lotfi Riahi, en rappelant la décision de fixation du prix de vente de l’huile d’olive prise l’année dernière par le président de la République.

 

 

 

 

 

 

H.K

Commentaires (8)
Hannibal
Juppette
a posté le 26-09-2025 à 14:56
A l'instar de la jupette la mesure de Juppé dans les '90 en France pour aider à acheter une voiture, on pourrait appeler celle-ci la kaïsette :-)
Comme ça les riches pourront acheter des caisses pour elles et leurs Klebs.
Sinon, on aurait dû plutôt encourager la population à manger moins de viandes pour la santé, pour l'eau, pour l'environnement, etc.
Ensuite, le marché se regulerait.
A mon avis, cette mesure diminuera le nombre de bouchers et d'intermédiaires à moins qu'ils trouvent le moyen d'arnaquer les consommateurs naïfs tunisiens.
Répondre
Alya
Les hypermarchés appliquent les tarifs indiques
a posté le 26-09-2025 à 11:49
Les hypermarchés vont appliquer probablement 'éventuellement ces tarifs .
Répondre
HOS4NI
Si j'ai bien compris
a posté le 26-09-2025 à 11:47
Puisqu'on peut le faire pour la viande alors on peut le faire pour tout autre produit non ? Le kilo de 9arous à 5 dinars....l'huile d'olive à 5 dinars....tout à 5 dinars quoi...la vie est belle non ?
Répondre
Lotfih
Les nouvelles approches économiques du président
a posté le à 12:03
Sont au dessus du Qi moyen d'un tunisien
Répondre
Hassine
[tout en affirmant que la viande de b'?uf tunisienne est vendue à 32 dinars et celle de mouton à 40 dinars. ]
a posté le 26-09-2025 à 10:53
Pas compris
Est ce ses prix sont les prix actuels ou quoi
Répondre
Alya
Réponse hassine
a posté le à 13:51
Les prix actuels de la viande bovine sont à 60dt/ kg .je n acheté pas 'à. Ia viande pas la viande ovine
Répondre
le financier
et il decrete 10% de croissance
a posté le 26-09-2025 à 10:37
Cet homme n a jamais compris comment l economie marchait ...
La creation du prix se fait par la rencontre de l offre et la demande et non par decret presidentiel.

Quand le president dit qu il sera de 40 dinars , il entretien la bulle speculative , car les vendeurs consideront ce prix comme un prix minimum de vente ( et non un prix maximum )...

Si l etat etait intelligente , avec tous les chomeurs que nous avons , il pousserait ces chomeurs dans l elevage . Ainsi ces hommes apporteront des quantit2s de viande en + et donc un prix en baisse mais comme il n y a que des bouricots dans nos elites , ils preferent importer de la viande de mauvaise qualit2 poru faire chuter le prix sur 1 ou 2 mois et perdant des devises qui pourraient servir a l achat de medicament par example .

Bande de ....
Répondre
Lotfih
Un coup d'épée dans l'eau
a posté le 26-09-2025 à 10:04
Triste sort monsieur le président, être réduit au rôle d'un prévôt du marché, Amin Souk
Répondre
