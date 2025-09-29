Les circonstances de la fermeture d'une usine à Zaghouan mettant 230 personnes au chômage

230 employés d’une usine située dans le gouvernorat de Zaghouan se sont retrouvés subitement sans emploi après la fermeture soudaine de leur lieu de travail.

Cherifa Haj Slah, employée au sein de cette usine, est intervenue ce vendredi 26 septembre 2025 sur les ondes de Jawhara FM pour revenir sur cette décision de fermeture.

« Jusqu’au 19 septembre, nous avons travaillé normalement jusqu’à 17h », a indiqué l’invitée de Sbeh El Ward, en précisant que les employés s’étaient acharnés pour assurer une livraison destinée à l’export.

Elle a également souligné que le même jour, l’administration de l’usine avait distribué des contrats de travail.

« Nous sommes en tout 230 employés, hommes et femmes, dont six couples », a expliqué Chérifa Haj Slah, ajoutant que la majorité des salariés sont endettés par des prêts contractés soit auprès de l’administration de l’usine, soit auprès des banques.

« Nous avons revendiqué l’installation de climatiseurs, car l’usine est très chaude. Avant 17h, des hommes sont entrés en prétendant être des techniciens venus réaliser une étude d’installation. Or, il s’est avéré par la suite qu’il s’agissait d’agents de sécurité », a précisé Cherifa Haj Slah, en ajoutant que la police était présente aux alentours de l’usine avant que la décision de fermeture définitive ne soit annoncée après 17h.

Hammadi Rahali, secrétaire général de l’Union régionale du travail de Zaghouan, est ensuite intervenu dans l’émission animée par Hatem Ben Amara. Il a affirmé que des négociations avaient été entamées, mais avec la condition qu’aucun membre du bureau exécutif de l’Union régionale du travail de Zaghouan n’y prenne part.

« Nous avons découvert que l’administration avait déposé une demande le 19 septembre dernier, conformément à l’article 21 du Code du travail », a-t-il ajouté. Cet article régit la situation d’une entreprise en difficulté financière.

M. Rahali a par ailleurs souligné que la décision de fermeture avait été prise sans que les syndicats ni les employés n’en soient informés.

« Les premières informations dont je dispose indiquent que les syndicats et les représentants de l’usine se sont réunis en dehors du gouvernorat de Zaghouan. Ils se sont presque mis d’accord sur le versement d’un salaire par année d’exercice pour chaque employé », a-t-il précisé, tout en rappelant que le procès-verbal élaboré n’a aucune force exécutoire sur le plan juridique.

