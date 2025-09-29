Sidi Hassine : un élève opéré durgence après une blessure au couteau

Lotfi Mansouri, professeur d’arabe et membre du syndicat de base au lycée Imtiyez, est intervenu, jeudi 25 septembre 2025, afin de revenir sur l’agression survenue dans l’établissement, où un élève a eu les artères sectionnées par un camarade.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Mansouri a expliqué que les faits remontent à samedi dernier et impliquent un ancien élève du lycée et un autre encore inscrit dans l’établissement.

Il a précisé que la dispute s’est reproduite ce mardi, vers 15 h, entre les deux élèves, aux abords du lycée. Au cours de l’altercation, l’un d’eux a poignardé l’autre au doigt, provoquant une blessure grave. La victime a dû être opérée en urgence et a passé la nuit à l’hôpital. Quant à l’agresseur, il est en arrestation.

« Les causes de ces violences à Sidi Hassine sont multiples. Il faut savoir que dans notre lycée, nous faisons face à un problème majeur de ressources humaines », a déploré l’invité de Hatem Ben Amara, tout en soulignant que l’établissement est privé de surveillant général depuis plus de six ans, alors qu’il aurait besoin d’au moins deux.

M. Mansouri a également indiqué que l’année dernière, cinq ou six directeurs avaient démissionné de leur poste en raison de ce manque de ressources.

« Le lycée accueille 1.600 élèves et seulement cinq surveillants, alors que la loi stipule qu’il en faut un pour chaque groupe de 150 élèves », a-t-il ajouté. Il a par ailleurs affirmé que les gardiens du lycée ne disposent pas des conditions de travail nécessaires, notamment d’une salle pour s’abriter durant leur service.

« L’année dernière, le délégué régional de l’Éducation a visité le lycée, affirmant que cette situation ne pouvait plus durer et s’engageant à la résoudre. Mais jusqu’à présent, rien n’a été fait », a conclu Lotfi Mansouri.

H.K