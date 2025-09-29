alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:28
BN TV
Sidi Hassine : un élève opéré durgence après une blessure au couteau
25/09/2025 | 08:43
2 min
2 Commentaire(s)
Sidi Hassine : un élève opéré durgence après une blessure au couteau
Lecture Zen

Lotfi Mansouri, professeur d’arabe et membre du syndicat de base au lycée Imtiyez, est intervenu, jeudi 25 septembre 2025, afin de revenir sur l’agression survenue dans l’établissement, où un élève a eu les artères sectionnées par un camarade.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Mansouri a expliqué que les faits remontent à samedi dernier et impliquent un ancien élève du lycée et un autre encore inscrit dans l’établissement.

Il a précisé que la dispute s’est reproduite ce mardi, vers 15 h, entre les deux élèves, aux abords du lycée. Au cours de l’altercation, l’un d’eux a poignardé l’autre au doigt, provoquant une blessure grave. La victime a dû être opérée en urgence et a passé la nuit à l’hôpital. Quant à l’agresseur, il est en arrestation.

« Les causes de ces violences à Sidi Hassine sont multiples. Il faut savoir que dans notre lycée, nous faisons face à un problème majeur de ressources humaines », a déploré l’invité de Hatem Ben Amara, tout en soulignant que l’établissement est privé de surveillant général depuis plus de six ans, alors qu’il aurait besoin d’au moins deux.

M. Mansouri a également indiqué que l’année dernière, cinq ou six directeurs avaient démissionné de leur poste en raison de ce manque de ressources.

« Le lycée accueille 1.600 élèves et seulement cinq surveillants, alors que la loi stipule qu’il en faut un pour chaque groupe de 150 élèves », a-t-il ajouté. Il a par ailleurs affirmé que les gardiens du lycée ne disposent pas des conditions de travail nécessaires, notamment d’une salle pour s’abriter durant leur service.

« L’année dernière, le délégué régional de l’Éducation a visité le lycée, affirmant que cette situation ne pouvait plus durer et s’engageant à la résoudre. Mais jusqu’à présent, rien n’a été fait », a conclu Lotfi Mansouri. 

 

 

H.K

25/09/2025 | 08:43
2 min
2 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
27/09/2025
22
Chômage attendu pour les agents de fourrière du Lac 2
Chômage attendu pour les agents de fourrière du Lac 2
27/09/2025
30
Nouvelle Renault Clio 6 : design affirmé et motorisation hybride de pointe
Nouvelle Renault Clio 6 : design affirmé et motorisation hybride de pointe
26/09/2025
0
Ahmed Laâmiri démonte les chiffres de Lotfi Riahi sur la viande ovine
Ahmed Laâmiri démonte les chiffres de Lotfi Riahi sur la viande ovine
26/09/2025
2
Commentaires
Commentaires (2)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Gg
Pourquoi les couteaux?
a posté le 25-09-2025 à 10:05
D'où vient que tant de monde se balade avec des couteaux?
Ce sont des armes, nom d'une pipe!
Répondre
******
Couteaux
a posté le 25-09-2025 à 09:18
C'est quoi ce phénomène de couteaux, en France c'est presque tous les jours.
Il faut trouver une solution pour arrêter ce fléau.
C'est très grave durtout dans les établissements scolaires. Incroyable
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
26/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
26/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
26/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
26/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
26/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
26/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis