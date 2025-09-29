alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:22
BN TV
Des moutons malades destinés à labattoir, un élu de Sousse évoque un scandale sanitaire
24/09/2025 | 12:30
2 min
1 Commentaire(s)
Des moutons malades destinés à labattoir, un élu de Sousse évoque un scandale sanitaire
Lecture Zen

 

Haithem Amri, élu du conseil local de Sidi Abdelhamid (gouvernorat de Sousse), a dénoncé, mercredi 24 septembre 2025, l’abattage de moutons impropres à la consommation dans l’abattoir de sa localité. Selon lui, des citoyens l’avaient alerté sur cette situation préoccupante.

 

Les faits remontent au mardi 23 septembre 2025. En arrivant à l’abattoir, M. Amri a constaté que la police municipale avait déjà interpellé les personnes impliquées ainsi que la camionnette transportant les agneaux malades. Les moutons filmés étaient au bord de la mort, pratiquement inanimés. « Le parquet aurait arrêté quatre personnes sur seize impliquées, le reste demeurant en liberté », a-t-il précisé.

Dans une intervention au micro de Sana Mhenni et Hiba Loussif, dans l’émission Cappuccino sur Jawhara FM, Haithem Amri a déclaré :
« Suite aux plaintes de plusieurs citoyens, je me suis rendu sur place et j’ai documenté la situation. Les moutons étaient malades et allaient être destinés à la consommation ».

L’élu a souligné que son action s’inscrivait dans le cadre du soutien aux efforts du président de la République « dans sa guerre de libération » et pour la préservation de l’intérêt du pays.


Il avait publié, mardi 23 septembre 2025, sur son profil Facebook, un post accompagné de plusieurs vidéos montrant les faits et les méfaits constatés, et dans lequel il écrivait :
« Tentative d’abattage de moutons impropres à la consommation humaine à l’abattoir municipal du quartier de l’Aouina, en violation flagrante des normes de sécurité et de santé publique ».

Ces vidéos illustrent la gravité de la situation et l’état critique des animaux.

 

 

I.N.

24/09/2025 | 12:30
2 min
1 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
27/09/2025
22
Chômage attendu pour les agents de fourrière du Lac 2
Chômage attendu pour les agents de fourrière du Lac 2
27/09/2025
30
Nouvelle Renault Clio 6 : design affirmé et motorisation hybride de pointe
Nouvelle Renault Clio 6 : design affirmé et motorisation hybride de pointe
26/09/2025
0
Ahmed Laâmiri démonte les chiffres de Lotfi Riahi sur la viande ovine
Ahmed Laâmiri démonte les chiffres de Lotfi Riahi sur la viande ovine
26/09/2025
2
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Citoyen_H
2011
a posté le 24-09-2025 à 19:36
Mise à mort de la NATION !!!!!
Noir, c'est noir !!
Aucun espoir. Il n'y a absolument rien à tirer des métastases qui virent le jour, cette maudite année !


Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
26/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
26/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
26/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
26/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
26/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
26/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis