Des moutons malades destinés à labattoir, un élu de Sousse évoque un scandale sanitaire

Haithem Amri, élu du conseil local de Sidi Abdelhamid (gouvernorat de Sousse), a dénoncé, mercredi 24 septembre 2025, l’abattage de moutons impropres à la consommation dans l’abattoir de sa localité. Selon lui, des citoyens l’avaient alerté sur cette situation préoccupante.

Les faits remontent au mardi 23 septembre 2025. En arrivant à l’abattoir, M. Amri a constaté que la police municipale avait déjà interpellé les personnes impliquées ainsi que la camionnette transportant les agneaux malades. Les moutons filmés étaient au bord de la mort, pratiquement inanimés. « Le parquet aurait arrêté quatre personnes sur seize impliquées, le reste demeurant en liberté », a-t-il précisé.

Dans une intervention au micro de Sana Mhenni et Hiba Loussif, dans l’émission Cappuccino sur Jawhara FM, Haithem Amri a déclaré :

« Suite aux plaintes de plusieurs citoyens, je me suis rendu sur place et j’ai documenté la situation. Les moutons étaient malades et allaient être destinés à la consommation ».

L’élu a souligné que son action s’inscrivait dans le cadre du soutien aux efforts du président de la République « dans sa guerre de libération » et pour la préservation de l’intérêt du pays.



Il avait publié, mardi 23 septembre 2025, sur son profil Facebook, un post accompagné de plusieurs vidéos montrant les faits et les méfaits constatés, et dans lequel il écrivait :

« Tentative d’abattage de moutons impropres à la consommation humaine à l’abattoir municipal du quartier de l’Aouina, en violation flagrante des normes de sécurité et de santé publique ».

Ces vidéos illustrent la gravité de la situation et l’état critique des animaux.

