La flottille vers Gaza ciblée par des bombes sonores (vidéo)
24/09/2025 | 08:27
1 min
La flottille se dirigeant vers Gaza a été ciblée, hier mardi 23 septembre vers 23h10, par plusieurs bombes sonores, affirme Yassine Gaïdi, naviguant et membre du Syndicat national des journalistes tunisiens.
La flottille a été survolée par douze drones, d’après un autre naviguant, Dhia Abou Aoun qui ont ciblé neuf bateaux.
Après un moment de panique, les équipages ont mis les gilets de sauvetage et il n’y a eu aucun dégât, ni matériel, ni humain.
R.B.H
Vidéo : rimamobarak
Tunisino
Une cofirmation
a posté le 24-09-2025 à 08:57
Une confirmation que la Tunisie a été attaquée par des drones, en plus de l'aveu de Barrak. Les littéraires et les illettrés tunisiens qui insistent à bâtir une Tunisie à leur image doivent se taire, il ont rendu la Tunisie nulle en sciences et en technologies, un pays qui invite à rire pour les ennemis et à pleurer pour les amis.
Citoyen_H
NE NOUS EMPORTONS PAS ET RELATIVISONS
a posté le à 10:33
"Les littéraires et les illettrés tunisiens qui insistent à bâtir une Tunisie à leur image doivent se taire, il ont rendu la Tunisie nulle en sciences et en technologies, un pays qui invite à rire pour les ennemis et à pleurer pour les amis. "
Avouons que l'état actuel de la NATION est bien meilleur qu'il ne l'était, lors de la période de gouvernance des bergers, des gardiens d'étables et d'écuries post-2011 !!
Il faut aussi tenir compte que la surpopulation des traitres et des ripoux n'arrange pas les choses.
Soyons réalistes et beaucoup patients.
Inchallah, ça s'arrangera, juste le temps que le patriotisme reprenne le flambeau.
N'oublions pas que le pays était en phase noyade avant le 25 juillet béni !
Avouons que l'état actuel de la NATION est bien meilleur qu'il ne l'était, lors de la période de gouvernance des bergers, des gardiens d'étables et d'écuries post-2011 !!
Il faut aussi tenir compte que la surpopulation des traitres et des ripoux n'arrange pas les choses.
Soyons réalistes et beaucoup patients.
Inchallah, ça s'arrangera, juste le temps que le patriotisme reprenne le flambeau.
N'oublions pas que le pays était en phase noyade avant le 25 juillet béni !
Ben
Citoyen H
a posté le à 11:09
Bravo à toi ,les traîtres, les vermines et les mafieux sont en voie de disparition......patientons, la Tunisie est sur la,bonne voie malgré, les calomnies des traîtres et leurs complices.
