La flottille vers Gaza ciblée par des bombes sonores (vidéo)

La flottille se dirigeant vers Gaza a été ciblée, hier mardi 23 septembre vers 23h10, par plusieurs bombes sonores, affirme Yassine Gaïdi, naviguant et membre du Syndicat national des journalistes tunisiens.

La flottille a été survolée par douze drones, d’après un autre naviguant, Dhia Abou Aoun qui ont ciblé neuf bateaux.

Après un moment de panique, les équipages ont mis les gilets de sauvetage et il n’y a eu aucun dégât, ni matériel, ni humain.

R.B.H

Vidéo : rimamobarak