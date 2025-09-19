Habib Argoubi relève un manque de cahiers subventionnés

Habib Argoubi, directeur du Centre tunisien du livre, a indiqué, mardi 16 septembre 2025, qu’il existe un manque d’approvisionnement en cahiers subventionnés.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, diffusée sur Jawhara FM, il a affirmé que les cahiers subventionnés connaissent un léger manque au niveau de l’approvisionnement, un manque certes limité mais tout de même ressenti.

« Selon nos fournisseurs, le problème des cahiers subventionnés provient de la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA) », a précisé l’invité de Hatem Ben Amara. Il a ensuite estimé que cette pénurie sera rattrapée d’ici la fin du mois.

Concernant les manuels scolaires, il a assuré qu’il n’y a pas eu de manque notable à ce niveau et que, même si parfois un ouvrage venait à manquer, l’approvisionnement se faisait dès le lendemain.

