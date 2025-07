Saber Jelassi : l’État est obligé de régulariser la situation des quartiers anarchiques

Le député de la circonscription Mornaguia - Borj El Amri, Saber Jelassi, a affirmé que le droit à un logement était protégé par la Constitution de 2022 et que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) œuvrait pour sa consécration.

S’exprimant le 14 juillet 2025 durant Youm Said de Nabila Abid sur la Radio nationale, Saber Jelassi a considéré que l’État était dans l’obligation de régulariser la situation des quartiers anarchiques et de répondre aux besoins basiques des citoyens (eau, électricité, assainissement…).

Le député a indiqué que le Parlement se penchera bientôt sur deux propositions de loi portant sur la régularisation de la situation de ces quartiers réalisés sur des terres agricoles et sur celle des constructions édifiées sans permis.

« Durant les dernières années, l’habitat a vécu plusieurs changements en raison de l’évolution de la situation sociale du Tunisien et de la hausse des prix… L’ARP et la loi de finances de l’année dernière ont évoqué la question du premier logement…

Ceci reflète la politique de l’ARP et de la fonction législative qui travaille en harmonie avec l’esprit de la Constitution et les directives du leader suprême, Monsieur le président de la République qui dans la majorité de ses discours abordait le rôle social de l’État », a-t-il ajouté.

Saber Jelassi a évoqué la propagation de la construction anarchique et la création illégale de quartiers entiers sur des zones agricoles ou des terres domaniales. Selon lui, il s’agit d’une dizaine de quartiers anarchiques par gouvernorat.

Le député a considéré que le président de la République avait abordé cette question à temps. Il a cité l’exemple d’un projet de logements sociaux achevé depuis 2012 à El Fejja. Il a expliqué que le mécanisme de location-vente était utilisé dans plusieurs pays et qu’il permettrait de débloquer la situation en Tunisie.

Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed a évoqué la question du logement et la distribution de logements sociaux lors d'un conseil ministériel du 11 juillet 2025. Ce dernier s'est penché sur deux projets de loi. Le premier a porté sur la création de la société de promotion des logements sociaux et le second sur la révision du statut de la Société nationale immobilière de Tunisie.

