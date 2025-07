Le Conseil des régions mise sur l’IA pour le plan 2026-2030

Le président de la commission des plans de développement et des grands projets au Conseil national des régions et des districts, Mohamed El Kou, a révélé que les élus de cette chambre ont eu recours à l’intelligence artificielle dans la rédaction du prochain plan de développement.

Invité le 9 juillet 2025 à « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Mohamed El Kou a insisté sur l’importance et la sensibilité de l’élaboration des plans de développement. Il a expliqué que le Conseil national des régions et des districts a fait appel à des formateurs spécialisés dans ce domaine. Il a aussi mentionné la participation à des réunions avec des délégations ministérielles, des représentants de commissariats au développement ainsi qu’à des journées d’étude.

« Nous avons fait appel à l’intelligence artificielle et aux algorithmes dans le cadre de l’élaboration du plan de développement 2026-2030… Il s’agit d’un logiciel à qui l’on fournit les données et qui fixe les axes et définit les priorités… L’intelligence artificielle est une grande base de données qu’il faut exploiter… Ce logiciel a placé en tête de liste la digitalisation et la révision des lois », a-t-il déclaré.

Le plan de développement 2026-2030 envisagé par le Conseil national des régions et des districts porte, selon lui, sur plusieurs thématiques, à savoir la digitalisation, l’économie verte, le soutien aux PME, la stimulation de la productivité, la lutte contre les disparités régionales, la justice sociale ou encore l’amélioration des services médicaux.

Mohamed El Kou a appelé à la digitalisation et à la promulgation de lois la concrétisant. Selon lui, toute opération financière ou administrative devrait être réalisable à partir d’un simple téléphone portable, y compris le paiement des amendes et contraventions. Il a souligné l’importance de provoquer le changement et de l’accepter, plutôt que de faire preuve de rigidité.

S.G