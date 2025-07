Ghazi Moalla décrypte l’incident diplomatique entre l’Est libyen et l’UE

L'expert en affaires libyennes, Ghazi Moalla, est intervenu mercredi 9 juillet 2025 sur les ondes de Jawhara FM afin de revenir sur les dessous de la visite de plusieurs responsables européens en Libye.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Moalla a précisé que la délégation européenne comprenait les ministres de l’Intérieur d’Italie, de Grèce et de Malte, ainsi que d’autres responsables de l’Union européenne. Cette délégation a été reçue par Abdelhamid Dbeibah, le chef du gouvernement d’unité nationale, et son ministre de l’Intérieur, Imed Trabelsi.

« Cette délégation s’est dirigée, l’après-midi, vers Benghazi. Après l’atterrissage de l’avion, les responsables européens ont été informés qu’ils étaient personae non gratae sur le territoire », a poursuivi Ghazi Moalla. Il a ensuite précisé que la position du gouvernement de l’Est, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar, découle de l’absence de coordination avec l’ambassadeur de l’UE en Libye, qui n’a pas consulté les autorités libyennes pour cette visite.

Répondant à la question de l’animateur Hatem Ben Amara au sujet de cet incident, Ghazi Moalla a indiqué que la migration clandestine est plus importante dans l’Est de la Libye. Il a également précisé que, lors d’une visite en Italie, Saddam Haftar, fils de Khalifa Haftar, avait été informé de cette question par les autorités italiennes.

Ghazi Moalla a également expliqué que le choix de la Libye, et non de la Tunisie, par cette délégation s’explique par le fait que la Tunisie est signataire de conventions sur la migration clandestine, et que le nombre de migrants clandestins arrivés en Europe depuis la Tunisie a fortement baissé depuis 2024. En revanche, le nombre de migrants clandestins en provenance de Libye a fortement augmenté (+50 %), selon M. Moalla.

Il a en outre affirmé l’existence d’une volonté américaine de parvenir à une solution politique en Libye, à travers la formation d’un gouvernement d’unité nationale et l’organisation d’élections.

Ghazi Moalla a finalement estimé que, d’ici la fin du mois, des annonces seront faites au sujet de ce gouvernement d’unité nationale.

