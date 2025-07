Menzel Jemil : la statue d’un artiste amateur suscite la controverse

Le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Menzel Jemil, Mohamed Al Kaousari, est intervenu mardi 8 juillet 2025 sur les ondes de Mosaïque FM, au sujet de la statue qui fait polémique dans la zone de la plage de Rimel.

« Depuis que j’ai pris mes fonctions il y a un an et demi, je m’efforce d’identifier les points forts et les points faibles de la région », a-t-il déclaré dans l’émission Ahla Sbeh, tout en expliquant la symbolique de la statue en question. Il a précisé que l’une des spécificités de la délégation de Menzel Jemil est la présence d’un navire grec échoué sur la plage depuis 1983.

« La plupart des habitants de Menzel Jemil ont apprécié l’idée », a affirmé l’invité de Jihène Miled. Il a ajouté : « Il faut savoir que l’artiste ayant conçu cette œuvre est un amateur, et plusieurs personnes qui n’avaient pas apprécié ce travail ont changé d’avis après l’avoir vu de leurs propres yeux ».

Mohamed Al Kaousari a également indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion de la plage de Rimel, soulignant que la statue a coûté trente mille dinars. Il a par ailleurs présenté plusieurs projets prévus, tels que l’amélioration de l’infrastructure routière et la création d’un théâtre en plein air.

Enfin, le secrétaire général a dénoncé la faiblesse de la promotion touristique dans la délégation, estimant que le problème réside dans le manque de réactivité au niveau central.