Abderrazak Rahal : aucune vague de chaleur prévue cette semaine

Abderrazak Rahal, météorologue à l’Institut national de la météorologie (INM), est intervenu lundi 7 juillet 2025 pour faire le point sur la situation météorologique et la vague de chaleur.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, M. Rahal a précisé que les températures enregistrées sont légèrement supérieures aux normales saisonnières, mais a démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux faisant état de records de chaleur attendus. « Nous ne prévoyons pas de vague de chaleur, ni pour aujourd’hui ni pour les jours à venir », a-t-il affirmé, tout en précisant que les températures dépassent actuellement les moyennes de 4 à 6 degrés.

Pour la journée de lundi, les températures devraient osciller entre 34 et 38°C dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 39 et 42°C dans le reste du pays. Le vent, de secteur sud, sera faible à modéré, devenant relativement fort l’après-midi près des côtes nord. La mer sera peu agitée à agitée. Le ciel sera généralement dégagé, mais des nuages orageux accompagnés de pluies éparses pourraient se former l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre, selon le météorologue.

M. Rahal a également indiqué qu’à partir de demain, les vents passeront au secteur nord sur le nord et le centre du pays, entraînant une baisse des températures, ce qui exclut toute vague de chaleur. Les maximales varieront alors entre 30 et 36°C dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 37 et 44°C dans le sud, avec un risque d’orages localisés dans l’ouest.

Pour la journée de mercredi, la mer sera très agitée et les vents, de secteur nord, souffleront fortement près des côtes. Une nouvelle baisse des températures est également attendue, avec un appel à la prudence lancé par les autorités.

H.K