Abdelkader Ben Zineb à propos des noyades : l'âge des victimes soulève de nombreuses questions

Le député de la circonscription de Soliman et assesseur du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) chargé de la communication, Abdelkader Ben Zineb, est revenu, lundi 30 juin 2025, sur les événements tragiques du week-end, où plusieurs personnes se sont noyées, notamment dans sa région.

Dans une déclaration téléphonique au micro de Hatem Ben Amara dans l’émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, l’élu a expliqué que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes, avec du vent et des perturbations, ce qui a rendu la mer agitée. Or, le destin, le manque de vigilance ou l’imprudence ont poussé certains à prendre des risques et à nager dans ces conditions.

Il a souligné que les autorités à Soliman avaient tamisé et aménagé la plage pour les vacanciers, précisant que les noyés ne sont pas tombés dans des trous dans la mer, comme c’est souvent le cas.

Abdelkader Ben Zineb a estimé que l’âge des personnes décédées, entre 17 et 20 ans, soulève de nombreuses questions.

Il a appelé les municipalités à confier la tâche de recruter et de former des sauveteurs à l’Office de la protection civile, et à transférer les fonds nécessaires à cette mission dès le début de l’année.

Il a enfin affirmé qu’il présentera cette requête lors de la session plénière de l’Assemblée des représentants du peuple prévue le lendemain.

I.N.