Réforme des chèques : 70% des entreprises touchées négativement, selon Habib Zitouna

Imprimer

L’universitaire et expert en économie, Habib Zitouna est intervenu, mercredi 25 juin 2025, sur les ondes d’Express FM, afin d’évoquer plusieurs points liés à la récente réforme de la réglementation des chèques en Tunisie.

Invité de l’émission Expresso, il est d’abord revenu sur la table ronde tenue en début de semaine autour de la réglementation des chèques en Tunisie, ses impacts et ses perspectives. Il a expliqué que deux études, élaborées par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect), avaient été au centre des débats.

Parmi les sujets abordés figurait l’impact à court terme de la nouvelle réglementation. M. Zitouna a précisé que les effets de cette réforme sont, pour l’instant, globalement négatifs, quel que soit le secteur ou le type d’activité.

Il a également indiqué que 70% des entreprises ont affirmé avoir été négativement impactées par cette réforme. Les plus touchées sont celles qui opèrent directement avec le consommateur et qui enregistrent une forte diminution de leur chiffre d’affaires.

« 60% des entreprises ont signalé un déséquilibre au niveau de leur trésorerie », a poursuivi Habib Zitouna. Il a également souligné que la nouvelle réglementation a nui aux échanges financiers entre entreprises.

Concernant l’investissement, l’expert a affirmé que plus de 60% des entreprises ont déclaré avoir suspendu ou reporté leurs projets. « C’est le secteur du commerce et de la distribution qui a été le plus impacté », a-t-il ajouté, en précisant que les petites entreprises sont les plus touchées.

Habib Zitouna a aussi relevé que le recours au paiement par traite a augmenté de plus de 60 %. Viennent ensuite le virement bancaire et le paiement en espèces, qui constituent actuellement les trois principales alternatives de paiement en Tunisie depuis la réforme.

« Le plus important, c’est d’instaurer de nouvelles solutions pour remplacer l’ancien système de paiement », a déclaré M. Zitouna, tout en rappelant que les acteurs économiques doivent envisager de nouvelles alternatives pour financer leur activité.

Selon lui, les études macroéconomiques ont montré qu’au cours du premier trimestre 2025, la circulation du numéraire a fortement augmenté – de plus de 12% –, ce qui a eu un impact négatif au niveau macroéconomique.

« Le taux de croissance prévu pour le premier trimestre 2025 était de 2,2%, mais nous n’avons réalisé que 1,6%, ce qui confirme l’impact négatif à court terme », a déploré l’expert.

« Avant la réforme, et encore aujourd’hui, le problème majeur reste le financement de l’activité économique. Cela est dû aux dysfonctionnements du secteur bancaire et financier », a-t-il souligné, en précisant que plus de 90% des crédits bancaires en Tunisie sont soumis à des garanties jugées difficiles à satisfaire par les entreprises.

Enfin, Habib Zitouna est revenu sur les scénarios et solutions envisageables. Il a appelé à des réformes initiées par les banques, notamment en mettant en place des moyens de financement digitaux et allégés.

H.K