Ennakl Automobiles lance le Cupra Terramar sur le marché tunisien

Imprimer

Ennakl Automobiles, importateur officiel de la marque Cupra en Tunisie, a dévoilé, jeudi 19 juin 2025, le Cupra Terramar, le premier SUV 100 % produit de la marque. Un véhicule au design affirmé, véritable symbole d’une nouvelle ère pour Cupra.

À cette occasion, une conférence de presse s’est tenue, le jour même, au Cupra Garage, animée par le directeur général d’Ennakl Automobiles Anouar Ben Ammar, la Head Manager Cupra Fatma Jlaiel, et Javier Pifarre Sanchez, Head of Sales Turkey, North Africa and Middle East chez Seat et Cupra.

Anouar Ben Ammar a présenté le Terramar comme « un modèle stratégique qui incarne l’ADN rebelle et avant-gardiste de Cupra, en phase avec les attentes des passionnés tunisiens ».

Dans son mot de bienvenue, le DG a indiqué que « le Terramar est un modèle charnière, qui marque une nouvelle ère pour Cupra. Une ère où la performance émotionnelle, le design affirmé et la technologie électrifiée s’unissent pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle ».

Et d’ajouter : « Le Terramar incarne notre vision d’une mobilité audacieuse, tournée vers l’avenir et profondément ancrée dans notre passion de la route ».

M. Ben Ammar a aussi affirmé que « le Terramar, c’est aussi une déclaration de style. Avec ses lignes tendues, sa posture athlétique, ses détails cuivrés caractéristiques et sa signature lumineuse distinctive, il affirme haut et fort son identité Cupra : provocante, élégante et résolument sportive. Un design qui ne laisse personne indifférent ».

« Le lancement du Terramar marque un moment fort et, surtout, il nous permet de renforcer notre présence sur un segment stratégique : celui des SUV compacts, tout en restant fidèles à notre ADN — celui d’une marque disruptive, née du sport automobile et tournée vers l’avenir.

Avec le Terramar, nous faisons plus que lancer un nouveau modèle. Nous traçons une nouvelle route pour la marque. Une route électrisante, exigeante, pleine de caractère, et qui répond à une conviction simple : l’émotion doit rester au cœur de la conduite, même dans un monde en mutation », a-t-il martelé.

Pour sa part, Javier Pifarre Sanchez a évoqué l’évolution significative des ventes des véhicules Cupra dans un marché automobile en ralentissement.

Il a précisé que la marque Cupra a livré environ 800 000 véhicules entre 2018 et 2024. En 2024, elle a vendu 248 100 véhicules, contre 230 700 un an auparavant et 152 900 deux ans auparavant.

Ce SUV sportif fait monter Cupra en gamme dans un segment stratégique à la croissance la plus rapide : celui des SUV compacts. Et ce, dans le cadre de la plus grande offensive produits jamais menée par la marque, après les lancements récents en Tunisie des nouvelles Cupra Leon et Formentor.

Le Cupra Terramar adopte le nouveau langage stylistique de la marque, avec un look audacieux et affirmé. Le nouveau SUV sportif arbore la signature emblématique à trois triangles, avec les Cupra Matrix LED Ultra, dotés de la technologie haute définition.

Le design extérieur de l’avant est épuré, la calandre cédant la place à une « bouche » inférieure fonctionnelle orientée performance, évoquant les voitures de sport. Les proportions sportives s’étendent de l’avant jusqu’aux flancs, avec des lignes fluides qui renforcent l’impression de dynamisme.

À l’arrière, les larges proportions confèrent au SUV une forte présence, avec le logo Cupra éclairé, intégré et positionné au centre entre les feux arrière, aux côtés du nom Terramar rétroéclairé. Le diffuseur arrière contraste avec les autres éléments du design et allège visuellement les proportions, lui conférant un caractère audacieux.

Le SUV se distingue par ses feux en forme de V, rappelant le logo de la marque.

Le véhicule sera disponible en six couleurs extérieures. Il mesure près de 4,52 mètres de long, 1,87 mètre de large pour 1,58 mètre de haut, avec un volume de coffre de 540 litres. Il consomme 6,8 litres d’essence aux cent kilomètres.

L’intérieur réinterprète la sportivité avec un poste de conduite orienté vers le conducteur, mis en valeur par le design de la console centrale. Il accorde également une place importante au développement durable, avec des sièges baquets garnis dans leur zone centrale soit de textile fabriqué à partir de Seaqual® Yarn 100 % recyclé, soit de Dinamica (avec au moins 73 % de textile recyclé), soit de cuir au tannage végétal.

La numérisation est au cœur de l’expérience de conduite avec une nouvelle interface homme-machine dans le cockpit numérique, ainsi qu’un système d’infodivertissement de 12,9 pouces doté d’un curseur rétroéclairé. En outre, Cupra poursuit sa collaboration avec les experts audio de Sennheiser Mobility, en intégrant un système audio haute fidélité à douze haut-parleurs.

Le véhicule est bien équipé : volant multifonction, caméra 360 degrés, climatisation trizone avec commandes à l’arrière, commande vocale, essuie-glaces à fonctionnement intermittent avec détecteurs de lumière et de pluie, régulateur de vitesse électronique, toit panoramique électrique et ouverture confort du hayon.

Le Cupra Terramar est propulsé par un moteur 1.4 TSI essence de 150 chevaux DIN (8 CV fiscaux), accouplé à une boîte automatique DSG.

Côté sécurité, le SUV dispose de plusieurs airbags, d’un système d’alarme antivol, d’un assistant de manœuvres de stationnement IPA, du contrôle de la pression des pneus, d’un limiteur de vitesse, du correcteur électronique de trajectoire (ESC), d’un répartiteur électronique de la force de freinage, ainsi que d’un ancrage pour siège enfant.

Le Cupra Terramar est désormais disponible sur le marché tunisien en deux versions :

Cupra Terramar : 172.980 dinars TTC

Cupra Terramar Sport : 184.980 dinars TTC

Il est possible d’essayer le véhicule à partir du 23 juin 2025. Il suffit de contacter le Cupra Garage pour prendre rendez-vous.

I.N.