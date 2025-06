Moez Ben Amor : une bonne saison pour l’huile d’olive tunisienne

Le président-directeur général (PDG) de l’Office national de l’huile (ONH), Moez Ben Amor, est intervenu, jeudi 19 juin 2025, sur les ondes de Mosaïque FM afin de revenir sur le bilan actuel de la saison oléicole.

Invité de l’émission Sbeh Ennes, M. Ben Amor a précisé que la Tunisie, depuis le début de la saison oléicole en novembre dernier, a exporté 207 mille tonnes d’huile d’olive, générant ainsi 2.800 millions de dinars. « On peut considérer que ce sont de bons chiffres et les exportations se poursuivent », a-t-il ajouté.

Le PDG de l’ONH a ensuite indiqué que la moyenne mensuelle des exportations est de 30 mille tonnes. Il a souligné qu’il est normal que les quantités aient également augmenté, dans la mesure où la production de cette saison est nettement plus importante que celle de la précédente.

« Les revenus des exportations ont connu un léger recul de 24%, mais nous considérons, globalement, que nous faisons face à une bonne saison, d’autant plus que les exportations se poursuivent », a poursuivi l’invité de Jihen Miled. Il a également précisé que les exportations d’huile d’olive en bouteille ont atteint 26 mille tonnes, ce qui représente 16% des 207 mille tonnes exportées jusqu’à présent. À titre de comparaison, la Tunisie avait exporté 28 mille tonnes d’huile d’olive en bouteille durant toute la saison précédente.

Au sujet de la présence de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux, Moez Ben Amor a affirmé que la Tunisie a concentré ses efforts sur l’huile en bouteille, surtout en raison de la baisse progressive de la demande européenne (notamment en Espagne et en Italie) pour l’huile d’olive en vrac. « Après le marché européen, c’est le marché américain qui témoigne de notre présence. Ce marché est très important et prometteur en matière de consommation », a-t-il précisé.

M. Ben Amor a également indiqué que la Tunisie est leader en matière d’huile d’olive sur le marché canadien. Il a mentionné une progression notable sur le marché brésilien, ainsi qu’une présence croissante en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Oman et au Japon. Il a ajouté que l’ONH travaille sur des programmes de valorisation et de commercialisation de la production tunisienne.

Concernant les exportations en vrac et leur augmentation, Moez Ben Amor a expliqué que cette tendance est adoptée par tous les pays exportateurs, notamment l’Espagne, leader dans ce domaine, qui exporte plus en vrac qu’en bouteille. « En 2007 et 2008, les exportations en vrac étaient très faibles. On peut dire que la Tunisie n’a commencé à exporter de l’huile d’olive en bouteille qu’en 2008 », a-t-il poursuivi.

Moez Ben Amor a enfin mis en avant la qualité et l’excellence de la production tunisienne, affirmant que la Tunisie dépassera cette saison les 30 mille tonnes d’huile d’olive conditionnées en bouteilles. Il a également relevé une augmentation de la consommation locale d’huile d’olive.

H.K