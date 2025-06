Transport public : réception de 111 bus au port de La Goulette

Le ministère du Transport a annoncé, ce mercredi 18 juin 2025, la réception de 111 bus neufs au port de La Goulette.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, le ministère a précisé que ces véhicules font partie d’un lot de 300 bus commandés en Chine au profit de la Société des Transports de Tunis (Transtu).

Pour rappel, le président Kaïs Saïed avait reçu, le mardi 25 février 2025, le ministre du Transport afin de faire le point sur l’importation de ces 300 bus, dont une première livraison était attendue, ainsi que sur l’acheminement de 200 bus depuis la Suisse et d’un lot supplémentaire en cours d’acquisition depuis la France. Il avait alors souligné l’importance de réhabiliter le réseau de transport public, de renforcer la desserte des zones enclavées et d’accélérer la mise en œuvre du projet de train à grande vitesse reliant le nord et le sud du pays.

H.K