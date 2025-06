Récolte des céréales 2025 : des résultats prometteurs selon Salwa Zouari

La PDG de l'Office national des céréales, Salwa Zouari, a indiqué que les indicateurs relatifs à la récolte étaient positifs et que la saison agricole s’était bien déroulée sur le plan climatique.

S'exprimant le 18 juin 2025 durant "Ahla Sbeh" de Amine Gara sur Mosaïque FM, Salwa Zouari a affirmé que la récolte faisait l’objet de sérieux efforts étatiques. Selon elle, 380.000 quintaux sont quotidiennement collectés. Jusqu’à hier, 17 juin 2025, l’Office a collecté un total de 3,8 millions de quintaux de céréales, dont 98,8 % destinés à la consommation.

Le blé dur, destiné à la fabrication de pâtes et de couscous, représente 2,2 millions de quintaux. 166 000 quintaux de blé tendre, destiné à la fabrication de la farine, ont été récoltés. La quantité d’orge collectée, quant à elle, représente 1,5 million de quintaux.

La PDG de l’Office national des céréales a précisé que, sur la récolte totale de 3,8 millions de quintaux, 800.000 quintaux ont été collectés à Béja (soit 21 %), suivie de Kairouan où 650.000 quintaux ont été récoltés (soit 16 %) et de Jendouba avec une récolte de 400.000 quintaux (soit 10 %).

« Il s’agit de la concrétisation et du résultat de la saison agricole… Les céréales sont l’un des produits de base les plus importants dans notre système agricole… Ils jouent un rôle important dans notre sécurité alimentaire… Durant les semaines prochaines, nous aurons plus de précisions quant au total de la récolte », a-t-elle ajouté.

Salwa Zouari a expliqué que l’Office ne fixait pas le prix de l’orge, mais proposait un prix dans le cadre du rôle d’intervention de l’État. L’agriculteur a la liberté de vendre sa récolte à l’Office ou de se diriger vers le marché interne.

Pour ce qui est de la récolte, la PDG de l’Office a assuré que la Tunisie empruntait un rythme ascendant. L’année de référence reste celle de 2019 avec un chiffre record de 12,8 millions de quintaux. Rappelant que, jusqu’à maintenant, 3,8 millions de quintaux ont été collectés, Salwa Zouari a affirmé que durant la même période de 2019, 1,5 million de quintaux avaient été collectés.

S.G