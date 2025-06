Météo - Tunisie : un temps instable et des températures en baisse dans les prochains jours

Le professeur Ameur Bahba, membre de l’Observatoire tunisien de la météo et du climat, est intervenu lundi 16 juin 2025 sur les ondes de Jawhara FM pour faire le point sur les conditions météorologiques de la semaine.

Invité de l’émission Cappuccino, M. Bahba a indiqué que le temps resterait chaud ce jour-là, avec des températures comprises entre 37 et 39 degrés dans les gouvernorats de Sousse et Mahdia, et entre 35 et 39 degrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Il a précisé que la chaleur toucherait la majorité des régions intérieures.

Concernant la journée du mardi, il a annoncé une légère baisse des températures dans le nord, tandis qu’elles resteraient relativement élevées dans le centre et le sud. Dans l’après-midi, un changement des masses et des courants d’air devrait s’opérer, avec une domination progressive des courants nordiques à partir de mercredi et jusqu’à vendredi. Ces journées seront marquées par des températures proches, voire inférieures aux normales saisonnières, accompagnées de perturbations météorologiques.

Pour la journée de jeudi, une dépression en provenance d’Italie atteindra la Tunisie, entraînant une baisse des températures ainsi que des pluies sur les côtes nord et est du pays, de Bizerte à Mahdia. Les quantités de pluie restent toutefois à préciser. Après le passage de cette dépression, les températures devraient remonter progressivement pour atteindre jusqu’à 39 degrés d’ici la fin du mois de juin.

Enfin, M. Bahba a souligné que le mois de juin a, jusqu’à présent, enregistré des températures supérieures aux moyennes saisonnières, tandis que le mois de juillet pourrait connaître, selon les prévisions actuelles, des températures inférieures à la normale.

H.K