Tarchoun : Itissalia a été noyée par les recrutements pour bénéficier de la nouvelle loi

Le député et président du bloc « La ligne souveraine », Youssef Tarchoun, a révélé que l’entreprise Itissalia a été noyée par les recrutements dans le but de bénéficier de la nouvelle législation sur les CDI et l’interdiction de la sous-traitance.

Invité le 12 juin 2025 à « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Youssef Tarchoun a affirmé que le nombre d’employés d’Itissalia était passé de 3000 à 4800. Il s’agit, selon lui, de membres de familles d’autres employés, recrutés à la hâte afin de bénéficier, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, d’un contrat CDI et d’une titularisation.

Le député a assuré que la sous-traitance était formellement interdite conformément à la nouvelle législation en vigueur. Il a estimé qu’Itissalia devait être dissoute. Il a également évoqué l’obligation de dissoudre la Société du Sud des Services. Selon lui, l’Union régionale de Tataouine appelle à la nomination d’un nouveau directeur à la tête de cette entreprise et à son sauvetage, alors que la sous-traitance est désormais interdite par la loi.

Youssef Tarchoun a expliqué que les travailleurs attendaient leur intégration aux effectifs des entreprises ayant bénéficié de leurs services dans le cadre de la sous-traitance. Il a, ainsi, accusé certains syndicalistes de s'opposer à cette décision et d'essayer de contourner la nouvelle législation en vigueur.

Pour rappel, l'Assemblée des Représentants du Peuple a récemment voté une loi interdisant le recours au CDD, sauf quelques exceptions autorisées et précisées par loi et criminalisant la sous-traitance. Ce texte prévoit l'intégration des travailleurs dans les effectifs des entreprises ayant précédemment fait appel à leur service par l'intermédiaire d'une société de sous-traitance.

