Incendies dans les champs de céréales : l’INM alerte sur les fortes chaleurs et appelle à la vigilance

Mondher Mrabet, ingénieur à l’Institut national de la météorologie (INM), est intervenu lundi 9 juin 2025 sur les ondes de Mosaïque FM pour faire le point sur les conditions météorologiques du jour et les incendies signalés récemment.

Invité de l’émission Ahla Sbeh, Mondher Mrabet a indiqué que des incendies se sont déclarés dans certaines zones de récolte de céréales, en lien avec les fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours. Il a appelé les citoyens à une prise de conscience quant à la nécessité de préserver les ressources forestières.

Concernant la météo, l’invité d’Amine Gara a expliqué que le week-end écoulé a été marqué par une hausse significative des températures, dépassant les normales saisonnières du mois de juin, notamment durant les journées de vendredi, samedi et dimanche, qui ont coïncidé avec les congés de l’Aïd el Kébir.

Dimanche, les températures ont oscillé entre 28 et 34 °C dans les régions côtières du nord et les zones montagneuses, et entre 35 et 41 °C dans le reste du pays, atteignant jusqu’à 43 °C dans le sud, accompagnées de vents chauds.

M. Mrabet a également indiqué qu’aujourd’hui, le temps sera légèrement nuageux. Les vents souffleront du secteur nord sur le nord du pays, et du secteur est sur le centre et le sud. Ils seront relativement forts près des côtes nord, et faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée sur les côtes nord et peu agitée sur les côtes est.

Quant aux températures, elles connaîtront une légère baisse dans les régions du nord et du centre, tout en restant stables dans le sud. Elles varieront entre 28 et 34 °C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 35 et 42 °C dans le reste des régions.

H.K