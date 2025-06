Tarak Mahdi : les migrants se propagent comme un cancer en métastase !

Tarak Mahdi, député à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), est intervenu mardi 3 juin 2025 sur les ondes de Jawhara FM afin de revenir sur la crise migratoire et la situation économique en Tunisie. Les propos tenus par le député sont d'une violence inouïe et relèvent clairement d’un discours raciste.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, le député a d’abord précisé que la migration est le problème majeur et principal de notre pays et de la région, en soulignant que la situation en Mauritanie est devenue incontrôlable. « Il n’y a aucune personne qui connaisse le chiffre exact des Subsahariens sur le territoire tunisien », a-t-il précisé.

« Depuis notre prise de fonction, nous avons lancé des cris de détresse face au nombre de Subsahariens qui se multiplie à la suite des accouchements », a déploré M. Mahdi, tout en précisant que c’est le pouvoir exécutif qui détient les solutions, et que celles-ci ne peuvent venir que d’une échelle politique internationale.

« Nous avons dépassé toutes les lignes rouges. Il faut savoir que, dans un court intervalle de temps, nos hôpitaux ont enregistré six mille nouveaux accouchements », a indiqué M. Mahdi, qualifiant ces naissances de « grand danger imminent » pour la Tunisie.

« Ces enfants ne connaissent pas leur terre d’origine et considèrent la Tunisie comme leur propre pays », a poursuivi Tarak Mahdi. Il a ensuite indiqué que c’est le président de la République qui détient l’ensemble des leviers pour faire face à ce fléau.

« Aujourd’hui, la politique consistant à leur inspirer du dégoût envers eux-mêmes est une politique relativement bonne », a estimé le député, saluant ainsi la politique adoptée par les autorités envers les Subsahariens. Il a rappelé que, selon lui, les migrants représentent un danger majeur pour la nation. Il a également précisé que le nombre de retours volontaires est très faible. « Ils se propagent aujourd’hui comme un cancer en phase de métastase », a conclu le député au sujet de la migration.

Tarak Mahdi est ensuite revenu sur la situation économique et les initiatives parlementaires relatives au recrutement des diplômés. Il a dénoncé les procédures et la bureaucratie qui bloquent des projets et des investissements de plusieurs milliers de millions de dinars. « Aujourd’hui, le président de la République reçoit les ministres avec un beau discours, tel un grand leader s’adressant aux hauts responsables de notre pays », a ajouté Tarak Mahdi, en précisant que les instructions du président de la République ne sont pas traduites sur le terrain et que l’administration a besoin de sang neuf.

Au sujet de l’initiative législative relative à l’embauche des diplômés âgés de plus de quarante ans, il a précisé qu’il ne manque plus qu’une dernière révision du brouillon final du projet de loi.

« Il faut que nos élites soient recrutées dans l’administration et aux postes clés afin de rompre avec la forme médiocre de l’administration tunisienne », a conclu Tarak Mahdi.

H.K