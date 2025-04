Karbai : les Italiens forcent les Tunisiens en situation irrégulière à prendre des drogues avant leur rapatriement

L'activiste et ancien député Majdi Karbai a dénoncé un traitement inhumain infligé aux migrants irréguliers tunisiens par les autorités italiennes.

Dans une publication Facebook du 1ᵉʳ avril 2025, il a révélé que ces migrants étaient drogués de force pour faciliter leur rapatriement. Il a partagé une vidéo tournée en caméra cachée au centre de rétention de Palazzo San Gervasio, où des médicaments tels que le Rivotril, le Tavor et le Talofen étaient administrés sous contrainte.

Majdi Karbai a condamné ces pratiques, affirmant que « ceci est le résultat de l'accord sur l'immigration et de ses conséquences sur nos concitoyens. Un accord injuste et des crimes contre l'humanité ». Dans la vidéo, on distingue clairement des individus menottés recevant ces substances.

Il est à noter que Majdi Karbai a accompagné sa publication d'une représentation des trois singes de la sagesse (Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal) en référence à la position des autorités tunisiennes vis-à-vis de cette situation.

