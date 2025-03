Ridha Chkoundali : la réduction du taux directeur de la BCT envoie un message fort aux investisseurs

Le professeur universitaire en économie, Ridha Chkoundali a considéré que l’annonce de la baisse du taux d’inflation n’avait aucun sens du côté des Tunisiens, car les prix sont encore élevés. « Les prix continuent à augmenter… Le Tunisien ne se soucie pas de l’indépendance de la Banque centrale de Tunisie… Les salaires sont très faibles », a-t-il insisté.

S’exprimant le 28 mars 2025 durant "Sbeh El Ward" de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Ridha Chkoundali a qualifié la réduction de 0,5% du taux directeur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) de décision importante face au ralentissement des échanges commerciaux et de la baisse de la consommation en raison de la nouvelle législation sur les chèques.

« Nous avons douté de la possibilité d’atteindre un taux de croissance de 3,2% conformément à la Loi de finances de l’année 2025… C’est presque impossible à atteindre… Cette décision était tardive et insuffisante… Nous nous attendions à une réduction de 0,75% ou 1% afin de provoquer un choc… Néanmoins, cette décision est importante et envoie un message positif aux investisseurs… Elle encourage l’investissement et allège les emprunts contractés par les ménages », a-t-il déclaré.

Ridha Chkoundali a affirmé que cette décision s’inscrivait dans le cadre de la révision du rôle de la BCT. Il a appelé à une révision du statut de cette institution afin de lui permettre d’intervenir dans le but de stimuler l’économie nationale et non de lutter contre l’inflation. Il a évoqué une divergence entre les stratégies de la BCT et du gouvernement.

« Le citoyen tunisien ne se soucie pas de l’indépendance de la BCT… Il est focalisé sur les prix et la création d’emplois pour ses enfants… Il s’agit pour lui d’un sujet futile… J’ai présenté à l’Assemblée des Représentants du Peuple un projet de loi et j’ai défendu l’indépendance de la BCT », a-t-il ajouté.

Ridha Chkoundali a indiqué qu’une famille tunisienne avait besoin d’un revenu supérieur ou égal à 4.200 dinars afin de vivre dignement. Il a affirmé que ce montant devrait être révisé à la hausse pour ce qui est de la consommation durant le mois de ramadan. Selon lui, le taux de pauvreté en Tunisie est de près de 25%, soit un quart des citoyens.

Pour rappel, le Conseil d’administration de la BCT a décidé de réduire le taux directeur de cinquante points de base à 7,5% et d’abaisser à 6,5% le taux minimum de rémunération de l’épargne. À cet effet, les facilités de dépôt et de prêt à 24 heures ont été ramenées à 6,5% et 8,5%, respectivement. Cette décision est entrée en vigueur le jeudi 27 mars 2025.

S.G