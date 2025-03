Météo Tunisie : les vents actuels éloigneront les essaims de criquets

L’ingénieur de l’Institut national de météorologie (INM), Anis Satouri, a indiqué que les vents enregistrés actuellement limitaient les déplacements des essaims de criquets. « Les vents soufflant vers l’est les éloignent de la Tunisie », a-t-il déclaré.

S’exprimant le 20 mars 2025 dans l’émission Romdhane Ennes de Jihen Miled sur Mosaïque FM, Anis Satouri a précisé que le ciel sera nuageux, avec des vents forts au sud et dans les zones côtières.

Le responsable de l’INM a également affirmé que la mer sera agitée et a appelé les marins à faire preuve de vigilance.

Quant aux températures, elles varieront entre 18°C et 24°C au nord et au centre, et entre 25°C et 31°C au sud. Elles atteindront 33°C à l’extrême sud du pays.

S.G