Haithem Chaâbani : baisse des accidents de la route de 37% durant les 17 premiers jours de ramadan

Le directeur de la division régionale du Centre-Ouest de l'Observatoire national de la sécurité routière, Haithem Chaâbani, a affirmé que les accidents de la route ont enregistré, durant les 17 premiers jours du ramadan, une baisse de 37 % par rapport à la même période de l'année précédente.

S'exprimant le 19 mars 2025 lors de l'émission "Ahla Sbeh" d'Amin Gara sur Mosaïque FM, Haithem Chaâbani a précisé que 156 accidents de la route ont été enregistrés, faisant 51 décès et 22 blessés depuis le début du mois de ramadan. Le nombre de blessés a diminué de 30 % par rapport à l'année dernière. Cependant, le nombre de décès est passé de 43 à 51, soit une augmentation de 19 %.

« L'inattention représente 36% des causes des accidents... La vitesse 19% causant 18 décès... Le véhicule causant le plus de décès est la moto, avec 18 décès et 56 blessés... Elle a causé 84 accidents... Au niveau des gouvernorats, le plus grand nombre de décès a été enregistré à Sidi Bouzid avec sept décès... Les gouvernorats de Nabeul et Sfax suivent avec six décès », a-t-il ajouté.

Haithem Chaâbani a expliqué que les accidents étaient le plus souvent enregistrés entre 14 heures et 16 heures et vers 18 heures. Il a évoqué l'impact de la conduite dangereuse et la propagation de ce phénomène. Il a, aussi, considéré que contrôler les motos était difficile à faire.

S.G