Ahmed Souab depuis la salle d'audience : il n'y a pas lieu de parler de procès équitable !

S'adressant au magistrat présidant l'audience de l'affaire de complot contre la sûreté de l'État, l'avocat Ahmed Souab s'est interrogé sur les raisons poussant ce dernier à maintenir le déroulement du procès.

Plaidant durant la séance du 4 mars 2025, Ahmed Souab a indiqué que le procès était un fiasco. Il a assuré qu'il n'y avait pas lieu de parler de procès équitable. « Nous ne pouvons pas vous écouter... Vous ne nous écoutez pas... Comment permettez-vous, Monsieur le Président, le déroulement d'un tel procès ? Vous êtes un pouvoir que la constitution de 2022 a transformé en fonction », a-t-il déclaré.

Ahmed Souab a considéré que les atteintes, la chaleur et les conditions à l'intérieur de la salle d'audience ne respectaient pas le seuil minimum pour le bon déroulement d'un procès. L'avocat a appelé les magistrats à se fier aux faits et à se rappeler que la roue tournait. Il a demandé la libération des détenus, assurant qu'ils ne représentaient aucun danger.

Pour rappel, l'affaire de complot contre l'État vise plusieurs personnalités politiques tunisiennes. La liste des accusés, incarcérés à la suite de mandats de dépôt émis le 25 février 2023, comprend notamment Khayam Turki, Ridha Belhadj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi et Kamel Letaïef. Lazhar Akremi et Chayma Issa, également arrêtés dans le cadre de cette affaire, ont été libérés le 13 juillet 2023.

La période de détention provisoire aurait dû prendre fin entre le 18 et le 19 avril 2024, mais aucune décision de libération n’a été prise par les autorités tunisiennes. Par ailleurs, des fuites concernant le document d’instruction ont suscité critiques et railleries. Plusieurs détenus ont mené des grèves de la faim pour protester contre leur incarcération, mais sans succès. À ce jour, après plus de 700 jours de détention, ils restent emprisonnés.

S.G