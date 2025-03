Réforme de la pension alimentaire : l'approche du gouvernement

Wejden Ben Ayad, chargée de diriger l'administration générale des affaires de la famille et de la femme, est revenue, lundi 3 mars 2025, sur la réforme de la pension alimentaire et le mécanisme de conciliation familiale.

La responsable a indiqué, au micro de Jihène Miled dans son émission Romdhan Enness sur Mosaïque FM, que la Tunisie enregistre en moyenne entre 12.000 et 13.000 divorces chaque année.

Elle a précisé que le gouvernement a mis en place une nouvelle approche visant à renforcer le noyau familial, notamment à travers un amendement législatif de certains textes de loi jugés archaïques et anachroniques.

Mme Ben Ayad a affirmé que le nouveau système de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire a pour objectif de faciliter les procédures, d'élargir les bénéficiaires pour inclure les femmes qui ont entamé des procédures de divorce, et de favoriser l'intégration économique des femmes en instance de divorce ou divorcées. L’objectif est de garantir à ces femmes et à leurs familles un seuil minimum pour mener une vie digne, grâce à la création du Fonds de garantie des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire. Le but final étant de soutenir la cohésion familiale.

En outre, la chargée de diriger l'administration générale des affaires de la famille et de la femme a expliqué que la conciliation familiale est un mécanisme de résolution des litiges, visant à rapprocher les points de vue et à offrir un espace d'écoute pour les membres de la famille.

Elle a ajouté que le conciliateur familial interviendra dans plusieurs domaines, notamment en cas de litige ou de conflits judiciaires.

Notons qu’une initiative législative relative à une amnistie générale en faveur des personnes endettées à la suite de jugements concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire après divorce a été déposée à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), selon une annonce du bloc national indépendant, dimanche 2 mars 2025. Onze députés, tous membres du bloc national indépendant, avaient exprimé leur soutien à cette proposition.

Rappelons aussi que la présidence du gouvernement avait indiqué, mercredi 26 février 2025, qu’un conseil ministériel restreint sur le soutien à la cohésion familiale avait recommandé la création d’un nouveau système pour la gestion de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire.

I.N.