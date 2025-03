La Chine a-t-elle annoncé la fabrication d'une voiture volante ? La vérité derrière ces images

Sur Facebook, une publication a circulé depuis le lundi 3 mars 2025 affirmant que « la Chine a lancé une nouvelle voiture volante au prix de 12.000 dollars et que tout changera d'ici 2025 », accompagnée d'une image du président chinois Xi Jinping avec une voiture jaune en arrière-plan, supposée être la voiture volante en question.

Après vérification de l'image associée à la publication à l’aide de « Hugging Face », il s'avère qu'elle a été générée par intelligence artificielle et n'est pas authentique. Aucune source officielle ou fiable ne mentionne que le président chinois est apparu dans un tel contexte ou a dévoilé une voiture de ce type.

Bien que la Chine travaille sur le développement des voitures volantes, les informations contenues dans la publication sont inexactes. En effet, l'Université du Sud-Est de la Chine a dévoilé en janvier, la première voiture volante du pays utilisant la technologie de propulsion électrique distribuée, connue sous le nom de « Kunpeng No.1 ».

Photo de Dongda Kupeng No.1

Selon un communiqué de presse publié par l'université, ce véhicule présente un design unique combinant conduite terrestre et vol aérien. Il est équipé de quatre rotors coaxiaux, lui permettant de décoller et de rouler sur la route. Son poids maximal au décollage est de 500 kg, avec une autonomie de vol maximale de 20 minutes à une altitude de plus de 300 mètres. En mode terrestre, il peut atteindre une vitesse de 60 km/h. L'équipe de recherche travaille également sur une nouvelle version qui pourrait prolonger l'autonomie de vol à plus de deux heures.

Ainsi, l'image accompagnant la publication est fausse et a été générée par intelligence artificielle. Aucune annonce officielle ne mentionne une voiture volante à 12.000 dollars en Chine.

La Chine développe effectivement des voitures volantes, notamment le « Kunpeng No.1 », mais ce modèle est totalement différent de celui présenté dans l'image trompeuse.

