Haithem Mahjoubi : les syndicalistes au sein des ministères de la Justice et des Domaines de l'État sont persécutés

Imprimer

Le secrétaire général de la Fédération générale des agents des ministères de la Justice et des Domaines de l'État, Haithem Mahjoubi a annoncé la tenue d'un rassemblement de protestation, aujourd'hui 22 février 2025, au gouvernorat de l'Ariana.

« Ce rassemblement aura lieu dans le but de défendre le droit syndical… La réalité nous force à aborder la question des conseils de discipline et des poursuites en justice… Ma famille a été contactée par un sécuritaire affirmant que j’ai été suspendu de mon travail à la suite de la tenue d’un conseil disciplinaire… On cherche à nous faire taire et à nuire à nos droits », a-t-il déclaré au micro de Mosaïque Fm.

Haithem Mahjoubi a indiqué que plusieurs syndicalistes ont fait l'objet de poursuites judiciaires et de mesures disciplinaires injustifiées et arbitraires. Selon lui, ces mesures ont été prises en se basant sur des dossiers montés.

S.G