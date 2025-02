Université Centrale inaugure sa Business School rénovée et sa Salle des marchés

L'Université Centrale a marqué une étape importante dans son engagement pour l'innovation et l'excellence académique avec l'inauguration, jeudi 20 février 2025, de sa Business School rénovée et de sa nouvelle Salle des Marchés. Cette modernisation vise à offrir un environnement d'apprentissage adapté aux exigences actuelles des secteurs de la Fintech et du trading. Conçue pour reproduire un environnement financier réel, la nouvelle Salle des Marchés se positionne comme la plus moderne de Tunisie. Dotée d'outils avancés et d'un accès en temps réel aux données des marchés, elle permet aux étudiants de développer des compétences pratiques en trading, gestion des risques et stratégies financières.

Cette infrastructure témoigne de la volonté de l'Université Centrale d'intégrer les dernières innovations technologiques dans son approche pédagogique. En marge de cette inauguration, une conférence portant sur « La gestion du risque de change : Enjeux, innovations et perspectives d'avenir » a réuni des experts du secteur financier, des académiciens et des professionnels. Les débats ont mis en lumière les conséquences des fluctuations monétaires sur l'économie mondiale, ainsi que les dernières avancées en matière de digitalisation de la trésorerie.

Dans le cadre de cette inauguration, l'Université Centrale, en partenariat avec FinLabs, a organisé la première édition de la Bourse Game, une compétition visant à plonger les étudiants dans l'univers des marchés financiers. Supervisés par des mentors issus de grandes institutions financières, les participants ont pu réaliser des simulations en temps réel, analyser les marchés et développer des stratégies d'investissement. Un jury composé d'experts a décerné des récompenses aux équipes ayant fait preuve des meilleures stratégies et capacités d'analyse. Cette initiative permet aux étudiants d'acquérir des compétences clés en gestion de portefeuille et en trading algorithmique.

Houbeb Ajmi, Directrice générale de Honoris en Tunisie, a mis en avant l'importance de l'innovation et de l'excellence académique dans la stratégie de développement de l'institution : « Nous nous engageons résolument à renforcer notre position en tant que centre d'excellence académique, en adoptant une dynamique d'innovation continue. Un progrès significatif pour notre Business School est le processus d'accréditation par l'AACSB, l'Association pour l'avancement des grandes écoles de commerce. Cette démarche fera de notre Business School la première en Tunisie à l'entreprendre, assurant ainsi à nos diplômés une reconnaissance accrue sur le marché de l'emploi, tant au niveau national qu'international. »





Elle a également ajouté : « Nous sommes heureux d'annoncer que la Bourse Game, lancée aujourd'hui, deviendra un événement annuel. Nous visons à l'étendre à l'échelle du continent africain pour inspirer et former les talents de demain, contribuant ainsi à l'émergence d'un continent riche en potentiel. »





Avec cette modernisation, l'Université Centrale renforce son positionnement en tant qu'acteur majeur de l'enseignement supérieur en Tunisie. En investissant dans des infrastructures modernes et en promouvant une approche pédagogique immersive, elle prépare ses étudiants aux exigences d'un marché du travail en constante évolution. L'événement a été marqué par des interventions mettant en avant l'importance de l'innovation et de l'accréditation académique pour garantir aux diplômés une reconnaissance accrue sur le marché de l'emploi, tant au niveau national qu'international.

De son côté, Ridha Cherif, entrepreneur et expert en fintech, a exprimé sa fierté d'être présent lors de cet événement marquant : « L'inauguration de la Salle des Marchés est une première en Tunisie et représente un tournant dans la formation des étudiants en finance. Équipée des dernières technologies, elle offrira aux apprenants un cadre idéal pour une immersion totale dans les marchés financiers. »













Par ailleurs, la volonté de faire de la Bourse Game un rendez-vous annuel souligne l'ambition de l'Université Centrale de contribuer à la formation des talents financiers de demain, avec une ouverture sur le continent africain. Avec ces nouvelles infrastructures et initiatives, l'Université Centrale affirme sa volonté d'offrir à ses étudiants une expérience d'apprentissage enrichissante, en phase avec les réalités des marchés financiers internationaux.

H.K