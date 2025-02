Fahmi Kamoun : la hausse des prix a perturbé la productivité de la Snit

Le PDG de la Société nationale immobilière de Tunisie (Snit), Fahmi Kamoun, a qualifié le secteur de l'habitat de vital. Il a expliqué que le rôle de la Snit portait essentiellement, depuis les années 1990, sur la construction des logements sociaux.

Invité le 20 février 2025 à "Youm Saïd" de Nabila Abid sur la Radio nationale, Fahmi Kamoun a indiqué que la productivité de la Snit a été perturbée par les différentes crises successives et la hausse des prix des matériaux de construction. Il a expliqué que l'entreprise a essayé de continuer à assurer son rôle social.

« Nous avons des résidences qui seront bientôt commercialisées dans les gouvernorats de Tunis et de La Manouba… Il s'agit de 67 appartements à Sidi Hassine, 245 appartements à Ezzahrouni, 126 appartements à Ezzahrouni et 112 appartements à Grombalia... Nous sommes en train de construire 570 appartements qui seront mis en vente en 2025... Il y a un manque de terrains exploitables », a-t-il dit.

Fahmi Kamoun a expliqué que l'acquisition d'un logement social incluait un ensemble d'avantages à savoir un autofinancement ne dépassant pas 10% du prix du logement, des taux d'intérêt entre 1% et 7%, une période de grâce de deux à trois ans et une durée de remboursement de 25 ans.

Le PDG de la Snit a assuré que l'entreprise faisait tout son possible afin d'assurer des logements sociaux abordables. Il a indiqué qu'une conférence a eu lieu le lundi 17 février 2025 sous la tutelle de la ministre de l'Équipement, Sarra Zaâfrani Zenzri ayant pour but de revoir la stratégie nationale de l'habitat, identifier les difficultés et trouver des solutions applicables sur le long terme.

« Nous collaborons avec le secteur privé… Les architectes, les promoteurs ou encore les bureaux de contrôle technique avec qui nous collaborons appartiennent au secteur privé… Il faut fournir des efforts supplémentaires afin de répondre aux attentes des citoyens en matière d’habitat… La stabilité à ce sujet est importante… Toutes les parties prenantes doivent s’impliquer en raison de la volonté politique d’améliorer les choses », a-t-il dit.

Fahmi Kamoun a indiqué que la Snit s'était dotée d'une plateforme depuis l'année 2023 afin d'assurer plus de transparence et de permettre aux citoyens de s'enregistrer sur la liste des demandeurs de logement.

S.G