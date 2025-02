Aslan Berjeb : si l’on veut parler de réforme économique, il faut s’adresser aux PME

Aslan Berjeb, président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), est intervenu mercredi 19 février 2025 sur les ondes de la Radio nationale pour aborder la situation économique et entrepreneuriale des petites et moyennes entreprises (PME).

« La Conect a revendiqué, avant l’élaboration de la réforme des chèques, la réalisation d’études socio-économiques », a déclaré l’invité de Zina Zidi. Il a également souligné que l’économie nationale avait besoin d’un changement radical.

M. Berjeb a aussi appelé au remplacement des licences par des cahiers des charges. Il a poursuivi : « Concernant la digitalisation, il est impératif de fixer une date limite et, si celle-ci n’est pas respectée, chacun doit assumer ses responsabilités ». Il a par ailleurs qualifié la réforme des chèques de « réforme majeure », tout en déplorant que le secteur bancaire ne joue pas son rôle essentiel en matière de financement des PME.

« 48,6% des PME s’auto-excluent et n’osent même pas demander de financements aux banques, car elles sont convaincues que ces financements ne leur sont pas destinés », a regretté l’invité de l’émission Studio Watania. Pour définir les PME, il s’est basé sur la classification de l'Institut national de la statistique (INS), qui considère comme PME les entreprises comptant entre six et 199 employés.

Aslan Berjeb a ensuite présenté les données issues d’une étude récente menée par la Conect. Il a indiqué que 25,7% des PME sont situées à Tunis, tandis que 13,9% se trouvent dans le gouvernorat de Sfax. Concernant les secteurs d’activité, il a précisé que 43,9% des PME évoluent dans l’industrie, 30% dans les services et 23,5% dans le commerce.

Le président de la Conect a également indiqué que 67% des PME emploient moins de 19 salariés et que 56% d’entre elles sont des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Il a ensuite affirmé : « Si l’on veut parler de réforme économique, il faut s’adresser aux PME ».

M. Berjeb a aussi plaidé pour une révision des taux d’intérêt appliqués par les sociétés de leasing. Il a rappelé que 69% des PME travaillent exclusivement sur le marché local, contre seulement 12% qui exportent. Il a ainsi souligné la nécessité d’encourager davantage les entreprises à se tourner vers l’exportation, tout en appelant à une réforme en profondeur du Code des changes.

« Les PME ont créé 27.000 emplois en 2024 », a conclu le président de la Conect.

H.K