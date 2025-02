Le nouveau pont de Bizerte devrait être opérationnel en septembre 2027

La directrice générale de l’unité de réalisation du nouveau pont de Bizerte, Lilia Sifaoui, est revenue, mercredi 19 février 2025, sur le projet du pont de Bizerte et l’avancement des travaux.

La responsable a indiqué, au micro de Nabila Abid dans l'émission Yaoum Said sur la Radio Nationale, que le nouveau pont sera fixe et permettra le passage de tout type de véhicule au-dessus du pont et de tout type de bateaux en-dessous. Il sera une alternative au pont mobile et un accès périphérique à la ville de Bizerte.

Le projet est composé de trois parties : la première et la troisième parties sont les routes de liaison au pont. Ces lots sont réalisés par des entreprises tunisiennes pour un coût d’environ 155 millions de dinars et les travaux ont démarré depuis juillet 2022 avec un taux de réalisation qui a dépassé les 50%. La deuxième partie est celle relative au pont. Elle sera réalisée par des entreprises chinoises pour un coût d’environ 610 millions de dinars et les travaux ont démarré en juillet 2024 et se poursuivront pendant 38 mois.

Ainsi, le coût total du projet dépasse les 760 millions de dinars et le pont devrait être prêt en septembre 2027 pour une entrée en service dans le quatrième trimestre 2027.

Mme Sifaoui a spécifié que le pont de Bizerte sera le premier du genre en Afrique et le deuxième du genre au monde.

Notons que selon des données disponibles sur le site du ministère de l’Équipement, le projet de pont de Bizerte est réparti en trois phases et comprend la première phase de réalisation d’une route rapide à deux voies dans chaque direction sur une longueur de 4,7 km, équipée de trois échangeurs au niveau des intersections de la route nationale 8 (RN 8) et de l’autoroute A4, ainsi que l’échangeur de Zarzouna et de l’entrée du pôle technologique, de l’échangeur de Zarzouna-Est et de l’entrée de la ville de Menzel Abderrahmen.

La deuxième et principale partie du projet comprend la réalisation du pont principal, d’une longueur de 2,1 km, de type double avec une structure métallique et un revêtement en béton armé, composé de 19 travées, dont trois traverses sur le canal de navigation d’une longueur totale de 900 mètres (257,5 – 292,5 – 257,5) et d’une hauteur d’environ 56 mètres au-dessus de l’eau, permettant le passage de tous types de navires.

La troisième phase, qui comprend la réalisation d’une route rapide d’une longueur de 2,7 km équipée d’un échangeur au niveau de la RN 11 menant à Menzel Bourguiba, ainsi que la réalisation de quatre ponts, un pont sur la route locale 309, deux ponts sur des routes municipales, un pont en structure métallique sur la voie d’alimentation de l’usine de ciment, et un giratoire au niveau de la route locale 438.

I.N.