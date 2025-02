Sfax : le dispensaire de Tyna vandalisé et incendié pour la deuxième fois consécutive

Le directeur régional de la santé à Sfax, Hatem Cherif, est intervenu, mardi 18 février 2025, sur les ondes de Mosaique FM au sujet de l'incident survenu au niveau du dispensaire de la localité de Tyna rattachée au gouvernorat de Sfax.

« Ce qui s’est passé est totalement décevant et malheureux. On parle d’un dispensaire qui offre de précieux services médicaux dans la localité de Tyna », a indiqué l’invité de Jihene Miled. Il a également rappelé avec amertume que le dispensaire en question a été rénové et réhabilité il y a quelques mois, surtout qu'il est situé dans un quartier populaire et éloigné du centre-ville du gouvernorat de Sfax.

« À la fin de l’année précédente, nous avons construit, entretenu et réhabilité le dispensaire de Tyna. Nous avons été surpris par ce deuxième acte successif de vandalisme, malgré les mesures de précaution qui ont été prises », a poursuivi l’invité de l’émission « Sbeh Ennes ». Il a ajouté que toutes les fenêtres avaient été protégées par du fer forgé, et même le coffre-fort contenant les médicaments sensibles était protégé par du béton armé.

« Cet acte de vandalisme s’est produit lors de la nuit séparant le dimanche et le lundi précédents », a expliqué le directeur régional de la santé à Sfax, précisant que les auteurs de cet acte honteux ont pénétré dans le dispensaire après avoir découpé le fer forgé d’une fenêtre.

« Quand ils ont pénétré dans le dispensaire, ils ont détruit les fiches médicales et les dossiers des patients souffrant de maladies chroniques », a déclaré M. Cherif. Il a poursuivi : « Ensuite, ils se sont dirigés vers la pharmacie du dispensaire, qui était sécurisée de façon optimale. Ne parvenant pas à prendre les médicaments, ils ont incendié toute la pharmacie. »

Hatem Cherif a également annoncé qu’il s’agissait de la deuxième fois en l’espace de deux ans, expliquant que ce dispensaire est situé dans une agglomération de vingt mille habitants, et qu’il assure des services médicaux essentiels en complément d’un autre dispensaire, très important pour les habitants de la localité.

« Les forces de l’ordre se sont déplacées sur place et les mesures nécessaires ont été prises pour arrêter les auteurs de cet acte de vandalisme. Le centre a été nettoyé, et lundi prochain, il reprendra ses services », a conclu Hatem Cherif.

H.K