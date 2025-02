Lancement de la nouvelle Porsche Macan électrique

Imprimer

Vendredi 31 janvier 2025, le prestigieux hôtel Four Seasons a accueilli un événement exclusif pour le lancement de la nouvelle Porsche Macan 100 % électrique. L'événement a rassemblé des invités de marque, dont les dirigeants de Porsche Middle East & Africa, notamment le CEO Dr. Manfred Braeunl, le directeur du Business Development Ralph Uhlmann, et le Directeur Marketing Markus Peter.





Lors de cette soirée, Dr. Manfred Braeunl a exprimé sa gratitude envers l'équipe de Porsche Centre Tunis, soulignant l'importance de cet événement : "Je tiens à remercier sincèrement l'équipe de Porsche Centre Tunis pour m'avoir invité ici pour cette occasion spéciale. Qui aurait cru qu'il y a 15 ans, l'un des premiers fabricants à lancer une voiture entièrement électrique serait Porsche ? Si on me l’avait dit à l’époque, j’aurais été surpris moi-même." Il a ajouté : "Aujourd'hui, avec la Macan électrique, nous poursuivons notre engagement pour une mobilité durable tout en conservant notre passion pour la performance. Nous avons toujours trouvé en Ennakl un partenaire commercial exceptionnel, ce qui a contribué à notre succès dans cette région."

M. Anouar Ben Ammar, Directeur Général d'Ennakl Automobiles, a également félicité Porsche pour cette avancée technologique majeure : "C'est un honneur de voir Porsche, marque synonyme de performance et d'innovation, faire un pas important vers l'électrification avec la Macan électrique. Ce modèle marque une étape décisive pour l'industrie automobile et nous sommes fiers de l'introduire sur le marché tunisien."

Il a aussi souligné le record historique de l’année 2024 pour Porsche en Tunisie : "L'année 2024 a été un véritable tournant pour Porsche en Tunisie, avec des ventes record qui témoignent de la confiance croissante du marché tunisien envers la marque. L'arrivée de la Macan 100 % électrique s'inscrit parfaitement dans cette dynamique et renforce notre position sur le marché tunisien, offrant ainsi une gamme électrique encore plus variée après le Taycan, notre berline sportive."

La nouvelle Macan électrique : Une révolution dans le monde des SUV



La nouvelle Macan électrique de Porsche combine performance, design moderne et technologie de pointe. Ce SUV 100 % électrique offre une conduite dynamique et réactive, tout en étant respectueux de l’environnement. Son design extérieur élégant et son intérieur high-tech garantissent une expérience de conduite premium, avec une autonomie impressionnante et une recharge rapide. La Macan électrique incarne l'avenir de la mobilité durable, offrant une parfaite harmonie entre puissance, confort et innovation.

Le lancement de la Macan électrique marque un tournant majeur pour Porsche et pour l’industrie automobile, avec une vision résolument tournée vers l'avenir, combinant performance, durabilité et technologie de pointe.

L'événement fut une occasion de célébrer cette nouvelle étape pour la marque en Tunisie, avec un grand nombre de passionnés, de médias et de partenaires présents pour découvrir cette voiture innovante.

D'après communiqué