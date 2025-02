Nizar Chaddad : plus de 35 mille personnes se sont inscrites à Tunichèque

Le directeur général des paiements et de l'inclusion financière à la Banque centrale de Tunisie (BCT), Nizar Chaddad, a affirmé que la Poste Tunisienne et 99 % des banques tunisiennes avaient adhéré à la plateforme Tunichèque. Il a précisé que ce nouveau mécanisme reposait sur la fintech.

S’exprimant le 4 février 2024 durant l’émission Expresso de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Nizar Chaddad a indiqué que le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, suivait de très près la mise en place de cette plateforme. Il a expliqué que cinq équipes avaient été mobilisées pour garantir le respect et l'application de la nouvelle réglementation sur les chèques.

« Hier, plus de 35 mille personnes se sont inscrites à la plateforme… Plus de 350 opérations de sécurisation de provisions ont été réalisées à travers la plateforme jusqu’à présent… Cette plateforme permet de vérifier, 24h/24, la véracité des données mentionnées sur un chèque et la disponibilité de la provision… Dorénavant, le tireur doit se conformer à certaines règles… Il n’a pas le droit de rédiger un montant dépassant le plafond fixé par sa banque », a-t-il ajouté.

Nizar Chaddad a indiqué qu’une date d'invalidité était apposée sur chaque chèque. Il a aussi expliqué que les moyens de paiement étaient diversifiés en Tunisie et que les consommateurs avaient accès à plusieurs services, tels que les wallets. Selon lui, 2,2 millions d’élèves payent leurs frais d’inscription, en Tunisie, par le biais de ce mécanisme via la Poste Tunisienne et les banques. Les frais de plus de 1,7 million de visites techniques sont payés à travers des wallets et des virements.

Le responsable de la BCT a précisé que la plateforme était accessible partout dans le monde, mais qu’il fallait passer par une dernière étape de sécurisation en se rendant à l'agence de sa banque. En ce qui concerne l’application, elle est disponible pour les systèmes iOS et Android, mais n’est téléchargeable que si l’utilisateur se trouve sur le territoire tunisien.

Nizar Chaddad a expliqué que cinq équipes avaient été mobilisées pour garantir l’application de la nouvelle réglementation sur les chèques. La première est chargée d’élaborer les textes d’application liés à la loi n°41-2024. La seconde équipe est responsable des aspects techniques de la plateforme. La troisième équipe étudie l'impact sur le système de télécompensation. La quatrième équipe se concentre sur l'impact sur les systèmes d’information de toutes les parties prenantes. Enfin, la cinquième équipe est chargée de la stratégie de communication et de sensibilisation quant à l’utilisation de la plateforme.

Pour rappel, le 2 février 2025 marque l’entrée en vigueur de l’utilisation des nouveaux chèques comportant un QR code. Ce dernier peut être scanné sur la plateforme Tunichèque afin de vérifier la disponibilité de la provision et de la sécuriser.

Il est à noter que la nouvelle réglementation sur les chèques a fait l’objet de plusieurs critiques. Les consommateurs, experts et professionnels estiment que la nouvelle loi impactera négativement l’économie tunisienne.

S.G