Aslan Berjeb plaide pour une meilleure dynamique dinvestissement en Tunisie

Aslan Berjeb, président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect), est intervenu lundi 27 janvier 2025 au sujet de la multiplicité des établissements et agences publics reliées à l'investissement en Tunisie ainsi que du regroupement de l’écosystème dans le pays.

« L’unification des établissements publics est une idée très importante. Elle peut concerner des thématiques comme les licences, les cahiers des charges... », a déclaré l’invité de l’émission Expresso. Il a précisé que le pays souffre, dans le secteur de l’investissement, d’un manque d’effectivité et surtout d’un conflit de compétences.

« Le but de la fusion n’est pas de créer de nouvelles agences publiques, mais plutôt d’instaurer une dynamique de travail afin de concrétiser l’effectivité de l’investissement », a indiqué M. Berjeb. Il a également fait référence à l’idée d’une fenêtre unique au sein des administrations publiques, qui permettrait de gagner beaucoup de temps pour les acteurs économiques. Il a souligné les répercussions positives de cette méthode sur la création d’entreprises et la gestion du foncier. « Parfois, après la création d’une société, il faut entre un an et un an et demi pour qu’elle entre réellement en activité », a-t-il ajouté lors de son intervention au micro de Wassim Ben Larbi.

Aslan Berjeb est ensuite revenu sur la question foncière et les agences publiques impliquées, qui sont au nombre de trois. Il a expliqué que les investisseurs se retrouvent souvent perdus et victimes de la multiplicité des agences publiques foncières, d’autant plus que ces agences sont souvent en conflit de compétences.

« Les fonctionnaires des agences publiques sont répartis entre ceux qui relèvent des lois de la fonction publique et ceux qui dépendent des banques publiques », a précisé M. Berjeb. Il a appelé la présidence du gouvernement à instaurer un cadre juridique pour régir la nouvelle structure visant à unifier ces éléments, tout en insistant sur la nécessité de distinguer clairement entre investissement et exportation.

« Il faut revoir la diplomatie économique tunisienne surtout avec le pays à qui on pourra accorder le statut d’opportunité économique tout en distinguant le cadre politique » a conclu M. Berejeb tout en appelant à accélerer le procesus de l'unification des agence publiques qui interviennent dans l'investissement surtout que plusieurs pays tels que le Maroc, le Portugal et la Turquie ont gagné beaucoup de terrain par rapport à la Tunisie sur le volet de l'investissement.

