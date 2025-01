Zied Ghanney : il est dans l’intérêt du pouvoir de se diriger vers une réconciliation nationale

Imprimer

Le dirigeant du parti Attayar et ancien député, Zied Ghanney, est intervenu, lundi 20 janvier 2025, sur les ondes de Jawhara FM, pour commenter l'actualité politique.

« La réconciliation et l’apaisement politiques sont des questions dont seul le pouvoir détient la réponse », a déclaré l’invité de l’émission Politica, tout en expliquant que l’opposition a d’autres priorités, notamment celle de maintenir son droit d’être une opposition et de dénoncer les atteintes aux droits et libertés. Il a également souligné que, cent jours après le début de son mandat, le président de la République a abandonné le rituel de communication avec les médias.

« Il faut que l’autorité politique comprenne qu’on ne peut plus continuer sur cette trajectoire », a poursuivi Zied Ghanney, dénonçant la détention injustifiée, selon lui, des accusés dans l’affaire du complot contre la sûreté de l’État. Après deux ans de détention, ces derniers réclament un procès public afin que les citoyens puissent découvrir la vérité.

« C’est une affaire d’opinion publique, et nous sommes certains qu’il s’agit d’une injustice. Nous réclamons donc que cette audience soit publique », a déclaré l’invité de Zouhaïr El Jiss, tout en expliquant que cette revendication vise uniquement à dévoiler la vérité aux Tunisiens. Il a également évoqué l’exemple de l’apaisement politique entrepris en Algérie, en soulignant que cette affaire a eu un impact négatif sur l’atmosphère générale de la scène politique et économique en Tunisie.

« Il est dans l’intérêt du pouvoir politique en place de se diriger vers une réconciliation nationale », a affirmé Zied Ghanney. Il a également pointé l’absence du rôle attendu de l’opposition face aux problèmes auxquels le pays est confronté.

« Il y a un grand problème au niveau de l’accès à l’information en Tunisie », a-t-il déclaré. Il a également déploré les scènes qu’il a vécues lors de la pénurie de bonbonnes de gaz domestique, les grands projets suspendus, et d’autres problèmes auxquels le gouvernement est confronté.

« Il est impossible de nous faire taire. Nous sommes des Tunisiens, et le pays a besoin d’une opposition qui éclaire les obstacles que rencontre la Tunisie », a affirmé Zied Ghanney. Il est ensuite revenu sur les arrestations de journalistes ainsi que sur le conflit institutionnel lié à l’élection présidentielle d’octobre 2024.

« Ce qui est évident, c’est que nous faisons face à une nouvelle ère, et nous en faisons partie », a déclaré le dirigeant du parti Attayar et ancien député, tout en déplorant la situation actuelle, caractérisée par de vives tensions où les grèves de la faim et les protestations s’enchaînent.

« Êtes-vous heureux que chaque personne qui entre en prison n’en sorte plus ? Êtes-vous heureux que, lorsque des détenus d’opinion sont sur le point de finir leur peine, ils se retrouvent impliqués dans d’autres affaires judiciaires encore plus lourdes ? », a conclu M. Ghanney, tout en évoquant l’affaire de Mourad Zeghidi et en insistant sur le fait que ces revendications ne sont pas exclusives à l’opposition.

H.K