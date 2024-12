Transition énergétique : la Tunisie vise 35% d’énergies renouvelables d’ici 2030

Ouael Chouchane, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la transition énergétique, est intervenu vendredi 20 décembre 2024 sur les ondes de la Radio nationale pour aborder la question de la transition énergétique en Tunisie.

« Aujourd’hui, nous sommes dans une situation de déficit énergétique très important », a déclaré M. Chouchane. Il a également mis en avant l’importance de la rationalisation de la consommation énergétique, une nécessité dans le contexte actuel. Lors de l’émission "Youm Saïd", animée par Habib Jegham, il a présenté les grands objectifs fixés par la Tunisie en matière de transition énergétique. Parmi ces objectifs figurent l’augmentation de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables pour atteindre 35% d’ici 2030, ainsi que la réduction de la demande énergétique de 30% à l’horizon 2030 par rapport aux chiffres de 2021.

M. Chouchane a précisé les principaux axes de la stratégie nationale de transition énergétique. Il a souligné que l’électrification des usages, l’accélération des projets de production d’électricité et l’orientation vers les énergies renouvelables constituent les piliers de cette vision. « 40% du coût de l’électricité est compensé », a-t-il ajouté, en expliquant que la production d’électricité à partir des énergies renouvelables repose sur trois systèmes.

Le premier système, le régime des concessions, concerne les grands projets de production d’électricité. Un projet national relevant de ce régime a été lancé, incluant une première série de projets avec une capacité de production totale de 500 MW, répartie sur cinq gouvernorats à raison de cent MW par unité. Les gouvernorats de Gafsa et Tozeur disposeront également de nouvelles unités, avec des capacités respectives de cent MW et cinquante MW. En parallèle, des projets prévoient des capacités de cent MW à Gafsa et de 200 MW à Tataouine. Par ailleurs, un méga-projet actuellement en appel d’offres vise la construction d’une unité de production combinant énergie solaire et éolienne pour une capacité de 1.700 MW, accompagné d’un autre projet de 500 MW.

Concernant le régime des licences, M. Chouchane a mis en avant son importance. Il a cité l’inauguration de deux projets à Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine. Chaque unité, d’une capacité de dix MW, est destinée à alimenter 25.000 familles. Ces projets, prévus pour être opérationnels avant l’été 2025, permettront une économie de 8.000 tonnes de gaz naturel.

Enfin, il a rappelé que « 95% de l’électricité en Tunisie provient du gaz naturel », concluant ainsi sur l’urgence d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

H.K