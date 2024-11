Un député accuse le gouvernement de défendre l'économie de rente dans le PLF 2025

Le député Mohamed Zied Maher a dénoncé, le 25 novembre 2024, certaines dispositions du projet de Loi de finances 2025 (PLF 2025), qu’il considère comme étant rédigées de manière floue pour favoriser les intérêts de l'importation au détriment de la production nationale.

Lors de la plénière commune consacrée au PLF 2025, Maher a vivement critiqué certains responsables du ministère de l'Industrie et du gouvernement, qu'il accuse de défendre une économie de rente. Il a évoqué une alliance entre les rentiers et la bureaucratie, affirmant que cette approche était incompatible avec le développement d’un véritable État. « Ils veulent un parlement au service de la rente, de l'importation et des lobbies… Nous voulons un parlement du peuple. La construction et l’édification ne peuvent se faire que sur la base d’une vision patriotique, honnête et audacieuse », a-t-il martelé.

Mohamed Zied Maher a également révélé que le rapport sur le PLF 2025 soumis au parlement comportait des erreurs. Il a précisé qu’un représentant du gouvernement avait reconnu ces anomalies lors d’une réunion de la commission des finances.

S.G