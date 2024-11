Une initiative parlementaire pour lutter contre la fuite des compétences tunisiennes à l'étranger

Le député Fakhreddine Fadhloun, président de la commission parlementaire de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique, des jeunes et du sport, a indiqué que les élus préparaient une initiative parlementaire pour lutter contre la migration des compétences tunisiennes.

« On ne peut pas continuer ainsi. Beaucoup de médecins et d’ingénieurs, qui ont coûté cher à la société tunisienne, ont quitté le pays, et d'autres pays bénéficient désormais de leurs compétences. Il faut arrêter cela. Cette initiative n’a pas pour objectif d’empêcher les compétences tunisiennes de trouver un emploi à l’étranger, mais il est nécessaire que la nation récupère ses investissements. Pourquoi ne pas envisager de rembourser une partie de la formation acquise ? » a martelé l’invité de l’émission Rendez-vous 9, au micro d’Ahlem Abdelli sur Attessia TV.

Depuis la révolution, un grand nombre de compétences ont quitté le pays, beaucoup ne trouvant pas d'emplois adéquats et rémunérés à leur juste valeur. Ce phénomène s’est intensifié ces dernières années, avec la hausse de l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat.

Il convient de noter que l’Institut des études stratégiques avait proposé dans une étude d’imposer des compensations financières pour l’émigration des compétences tunisiennes.

I.N.