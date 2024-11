Hatem Mziou : nous attendons la mise en œuvre des promesses électorales

Le président de l'Ordre des avocats, Hatem Mziou, est intervenu lundi 18 novembre 2024 sur les ondes d'Express FM pour discuter des revendications et recommandations de l'Ordre des avocats.

« Nous traversions une période difficile et réclamons désormais des réformes à tous les niveaux et dans tous les secteurs », a déclaré l'invité de l'émission Expresso. Il a souligné que le pays vit une phase critique, tant sur le plan judiciaire, économique que social.

« Après l'élection présidentielle, le pays a entamé une nouvelle ère », a affirmé M. Mziou. Selon lui, cette période exige des réformes profondes dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne le plan de développement, qui doit être repensé, ainsi que des mesures pour encourager l'investissement tout en s'attaquant aux inégalités fiscales et sociales. Ces réformes, a-t-il précisé, nécessitent de nouvelles législations adaptées aux besoins actuels.

Il a également appelé à amender des lois essentielles, telles que le Code des changes et le Code de l'investissement, ainsi que d'autres textes touchant aux dimensions économiques et sociales.

« Il est temps de passer à la concrétisation », a exhorté M. Mziou, insistant sur l'urgence de réformer la justice et le système judiciaire. Il a ajouté : « Après l'adoption de la Loi de finances, le gouvernement et l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) doivent se concentrer sur les grandes réformes ».

Abordant les défis des professions libérales, il a déclaré : « Ces professions nécessitent des réformes fiscales profondes ». Il a précisé que ces réformes ne doivent pas se limiter à la fiscalité, mais inclure également des mesures incitatives pour soutenir ces métiers, soulignant que les avocats affrontent de nombreuses difficultés, tant économiques que fiscales.

« Depuis longtemps, nous réclamons des réformes telles que la restructuration de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats, l’adaptation du statut des avocats, une meilleure réglementation fiscale et des améliorations des conditions difficiles dans les tribunaux », a-t-il indiqué. Cependant, M. Mziou s’est montré optimiste, rappelant une réunion tenue l’été dernier avec les ministres de la Justice et des Finances, qui laisse espérer des avancées.

Pour conclure, il a lancé un appel clair : « Nous attendons la mise en œuvre des promesses électorales ».

H.K