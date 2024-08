Zouheir Hamdi : le Courant populaire soutient Kaïs Saïed

Imprimer

Invité dans l'émission Midi Show, Zouheir Hamdi, secrétaire général du parti politique le Courant populaire (Attayar Chaâbi) a annoncé au micro de Mosaïque fm le soutien de son parti au président de la République Kaïs Saïed pour l’échéance électorale qui se déroulera le 6 octobre 2024.

M. Hamdi a déclaré que l’atmosphère électorale de 2024 est beaucoup plus saine que celles des élections précédentes, rappelant que les élections de 2011 ont vu l’arrivée d’un flux énorme de financements depuis l’étranger, et que celle de 2014 s’est déroulée dans une atmosphère sanguinaire suite à l’assassinat d’hommes politiques et de soldats.

Répandant aux critiques concernant les atteintes aux libertés et à la vague d’arrestations de plusieurs figures politiques tunisiennes, M. Hamdi a estimé que ces critiques étaient exagérées. Il a, cependant, avoué l'existence de quelques dépassements, invitant au respect de la loi et à ce que tous les acteurs politiques soient traités sur un pied d'égalité.

Le secrétaire général du Courant populaire (Attayar Chaâbi) a souligné, au micro de Chaker Besbes, "les injustices infligées par le corps judiciaire avant le 25 juillet" en évoquant le dossier des martyrs (Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi) et d’autres dépassements.

D’autre part, et concernant les décrets 54, 115 et 116, M. Hamdi considère que le pays a des problèmes beaucoup plus importants que les décrets cités, ne niant pas que le président de la Républicaine doit revoir certains de ces articles.

H.K