La Fédération de l’enseignement de base craint l’échec de la prochaine rentrée scolaire

Imprimer

Les enseignants sont en colère pour diverses raisons et comptent exprimer leur frustration via plusieurs mouvements de protestation. C’est ce qu’a expliqué, mardi 20 août 2024, le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement de base, Nabil Haouachi.

Le syndicaliste a précisé, au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, que parmi les raisons de cette colère, la préparation de la rentrée scolaire unilatéralement et qui pourrait la faire échouer. Parmi les points qu’il a évoqués le manque de ressources humaines qui augmente la charge de travail pour les anciens (avec une hausse de leurs heures de travail et du nombre d’élèves dans une seule classe) et prive les enseignants suppléants d’opportunités de travail. En outre, et jusqu’à cette heure, le ministère n’a pas communiqué les listes de mutations des effectifs éducatifs ce qui entrave les préparatifs.

En réponse à une interrogation de l’animateur, M. Haouachi a expliqué que les syndicats de l’enseignement de base et du secondaire ne veulent pas partager le pouvoir avec l’administration ou le ministère mais veulent juste coopérer avec les autorités pour la réussite de la rentrée en proposant des solutions, des alternatives et de nouvelles approches. Ainsi, il a souligné qu’ils sont ouverts au dialogue.

Entre temps, la Fédération générale de l’enseignement de base a décidé d’organiser des journées de colères régionales du 26 août au 4 septembre 2024 devant les délégations de l’éducation, une journée de colère nationale avec la Fédération générale de l’enseignement secondaire dont la date sera fixée ultérieurement et le principe de décréter une grève le cas échéant.

Des protestations qui précéderont la rentrée pour ne pas l’entraver, a noté le syndicaliste.

I.N.