Saïed en visite au siège de la Radio nationale : il faut s'engager dans la guerre de libération

Le président de la République, Kaïs Saïed a profité de sa présence au centre-ville de Tunis pour effectuer une visite à l’improviste au siège de l'établissement de la Radio tunisienne où il a rencontré sa PDG Henda Ben Alaya Ghribi.

« La Radio nationale doit être une radio nationale (dans le sens de patriotique,ndlr). Elle doit retrouver son éclat et doit intégrer la guerre de libération nationale pour libérer le pays de tous les criminels qui ont gangréné toutes ses articulations. La Radio nationale est un acquis de la Tunisie », a-t-il affirmé dans une déclaration à la Radio nationale.

Et d’ajouter : « J’étais avec la PDG et on a parlé de l’histoire de cet établissement et de son rôle dans le rehaussement du niveau général, dans la culture, dans l’éducation et dans tous les domaines.

Aujourd’hui, la Radio nationale doit être une radio natioanle. La ligne, pas dans le sens journalistique, mais dans le sens nationale (patriotique, ndlr) doit être une ligne de libération. Nous menons une guerre à long terme pour la libération de la Tunisie de ceux qui en ont profité pendant des décennies et en ont profité encore plus dans cette dernière décennie noire ».

Plus tôt dans la journée, le chef de l’État s’est rendu au siège du Trésor public tunisien où il a effectué un dépôt de garantie dans le cadre de sa candidature pour l’élection présidentielle du 6 octobre 2024.

I.N.